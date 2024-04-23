روسيا.. إقامة معرض لمسرح عرائس مذهل من إندونيسيا

سيتم عرض 50 دمية صنعت منذ 120 عاما في إندونيسيا في معرض "قلادة خط الاستواء" الذي يقام في مدينة يكاترينبورغ في منطقة الأورال الروسية.

وقال فلاديمير أنيسيموف العضو في أكاديمية الفنون الروسية إن المعرض يقام بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وإندونيسيا.

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وقال:"ستتاح لكم فرصة لمشاهدة مسرح "وايانغ" المذهل للعرائس، الذي اشتريناه من إندونيسيا. والآن بين أيدينا 150 دمية، وقد عرضنا على الجمهور حوالي 50 دمية منها في هذا المعرض". وأشار إلى أن المعرض سيفتتح أبوابه أمام الجمهور في 26 أبريل الجاري.

ويقدم المعرض أكثر من 170 عملا فنيا من الفن التشكيلي والرسومات والفنون الزخرفية التابعة لأعضاء الأكاديمية الفنون الروسية. وقد تم جمع المعروضات على مدى 20 عاما في جزر سومطرة وجاوا ومادورا ولامبوك وبالي وكاليمانتان وغيرها.

وستقام معارض "قلادة خط الاستواء" في 22 متحفا بمدن منطقة الأورال وسيبيريا والشرق الأقصى الروسي. ويتم تحقيق المشروع بدعم من وزارة الخارجية الروسية، ووزارة الثقافة الروسية وأكاديمية الفنون الروسية وسفارة روسيا في جمهورية إندونيسيا وسفارة جمهورية إندونيسيا في روسيا وجمعية الصداقة الروسية الإندونيسية.

المصدر: تاس