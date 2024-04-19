"الضربة المصرية لداعش في ليبيا".. الإعلان عن موعد عرض فيلم "السرب"

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر عن طرح فيلم السرب في جميع دور العرض المصرية يوم 1 مايو المقبل.

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فيلم السرب بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية المصرية المقتبس عن الضربة الجوية التي نفذتها على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي في ليبيا بعد واقعة إعدام التنظيم 21 قبطيا ذبحا في درنة.

وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية المصرية توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتنفيذ ضربة نوعية "للثأر من قتلة شهداء مصر في ليبيا".

المصدر: RT