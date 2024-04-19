موسكو.. افتتاح معرض عن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

تم يوم 19 أبريل الجاري، افتتاح مشروع فني متعدد الوسائط بعنوان "وراء الشريط" يتناول العملية العسكرية الخاصة في متحف التاريخ الحكومي في موسكو.

يتيح المشروع الفني "وراء الشريط"، لكل من يرتاد المعرض فرصة الانغماس في أجواء العملية العسكرية الخاصة، ورؤية الصور والتحف من منطقة العمليات العسكرية.

وتولت إقامة المعرض المؤسسة الخيرية التي يترأسها مقدّم البرامج التلفزيونية وصاحب قناة "سولوفيوف لايف" التلفزيونية فلاديمير سولوفيوف الذي يزور فريقه بشكل منتظم منطقة العملية العسكرية الخاصة.

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سيكون المعرض متاحا لعامة الناس في الفترة من 19 أبريل الجاري إلى 24 يونيو 2024 المقبل.

أصبحت ساحة "وراء الشريط" متاحة للضيوف لأول مرة في عام 2023، وتم تمديد فعاليات المعرض ثلاث مرات بسبب الاهتمام الكبير بها من قبل الجمهور.

وفي هذه المرة، أعد المنظمون شكلا جديدا للمعرض، وميزته الرئيسية هي التركيز على انغماس الضيوف في أجواء العملية العسكرية الخاصة، وهو ما يتم تحقيقه من خلال تركيبات تحاكي عمليات حربية. وكما كان الحال في العام الماضي، يمكن للزوار كذلك الوصول إلى قاعة السينما، وقاعة المحاضرات، والمعارض الإعلامية الدورية والدائمة، بالإضافة إلى المتحف الذي يكشف القطع الأثرية.

ويقدم المعرض صورا جديدة تماما تتيح للجمهور فرصة لتجربة أحاسيس فريق يعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة منذ أكثر من عامين، وقال المصور رستم فاكيدوف: "تم التقاط الصور الفوتوغرافية في أجزاء مختلفة من مناطقنا المحررة الجديدة، وهي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه".

وتظهر على الجدار الكبير بالقاعة الرئيسية، لقطات من منطقة العملية العسكرية الخاصة مصحوبة بتسجيلات صوتية. وبحسب مدير مشروع "وراء الشريط" فلاد فيتكين:" فقد تم استخدام الفولاذ والاسمنت لإنشاء ديكورات المعرض. ويجد الضيف نفسه في ساحة تخرجه من "الحالة الطبيعية"، لينغمس في أجواء العملية العسكرية الخاصة".

والطابق الثاني من المعرض مخصص بالكامل لأبطال العملية العسكرية الخاصة. وهناك يمكن للضيوف مشاهدة صور أفراد الوحدات الأسطورية والقادة العسكريين والمقاتلين الشباب الذين أظهروا الشجاعة في المعركة. ومن بينها صورة لبطل روسيا الفريق أول أندريه موردفيتشيف، الذي قاد عملية تحرير أفدييفكا من جيش نظام كييف. ويمكن لكل ضيف الاستماع إلى تسجيل المقابلة مع الأبطال. وحسب منظمي المعرض فإن مشروع "وراء الشريط" كان وسيبقى منصة للحوار المفتوح مع المجتمع حول العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: تاس