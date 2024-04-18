عبر "المنتدى".. جمال سليمان مشتاق للدراما السورية ويكشف عمّا قد ينقذ بلاده

بعد غياب طويل عن الدراما السورية، تحدث الممثل جمال سليمان عبر منصة "المنتدى" عن مدى اشتياقه للمشاركة في الأعمال السورية، خاصة أنه ترك أثرا لا يمكن نسيانه في أهم المسلسلات.

وفي بداية الحديث، استذكرت الزميلة ميس محمد العديد من المسلسلات السورية الرائعة من بطولة سليمان، أهمها عصي الدمع وذكريات الزمن القادم، فما كان من النجم السوري إلا أن يعبّر لها عن مدى اشتياقه وسعادته بالعمل في الدراما السورية، وهذه الصناعة التي يفتخر بها السوريون.

وتحدث سليمان أيضا عن مدى روعة العمل مع زملائه السوريين، وخاصة المخرج الراحل، حاتم علي، حيث حقق معه شهرة واسعة من خلال أعمال تاريخية واجتماعية هامة لا يمكن نسيانها، أبرزها التغريبة الفلسطينية وملوك الطوائف والفصول الأربعة.

وفي الآونة الأخيرة، اشتُهر جمال سليمان في انخراطه بالعمل السياسي (رغم رفضه لهذا الوصف) فيما يخص الأزمة السورية، وأشارت ميس محمد إلى متغيرات كبيرة وقعت على مدى أكثر من 10 سنوات، لربما غيّرت رؤية سليمان للحل، ليؤكد لها أن فكرته تعززت حول الإصلاح السياسي والحفاظ على وحدة سوريا ورفض التدخل الخارجي.

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وقال إن الظرف الإقليمي لن ينقذ سوريا، بل مواجهة المشكلة السورية بين السوريين أنفسهم.

وفي السابق، أوضح سليمان أن حديثه في السياسية كان ضروريا كواجب وطني، لكنه اعترف بأن ذلك كلّفه الكثير من الخسائر أيضا. كما شدد على أنه من أنصار رفع شعار سوريا لكل السوريين على اختلاف الانتماءات الدينية والسياسية.

الجدير بالذكر أنه يمكن متابعة اللقاء بالكامل عبر منصة "المنتدى" التفاعلية لتبادل الآراء، عبر "إنستغرام" و"تيك توك" و"يويتوب" وX، حيث يمكن للمتابعين مشاركة الأفكار بحيث يصبحوا "صناع المحتوى" بأنفسهم.

المصدر: RT