"لحظة التجلي".. مخرج "تاج" يتحدث عن أسرار المشهد الأخير المؤثر عبر "المنتدى"

أشعلت نهاية المسلسل السوري "تاج"، لمخرجه سامر البرقاوي، مواقع التواصل الاجتماعي وأبكت الكثيرين بموال الختام "الشام لولا المظالم كانت فوق المدن جنة".

وتحدث البرقاوي في لقاء عبر منصة "المنتدى"، مع الزميلة ميس محمد، عن كواليس مشهد الاستقلال وجلاء الاحتلال الفرنسي عن الأراضي السورية في نهاية المسلسل، وكيف حاولوا استحضار "لحظة التجلي" بالنسبة للسوريين الذين عاشوا في تلك الحقبة من الزمن.

وقال إن مسرح الاحتفال بالاستقلال بساحة المرجة في العاصمة السورية دمشق، تطلب من طاقم العمل تقديم المشهد بطابع "ملحمي" اعتمد على وثائق وثقت تلك الفترة وجنازة "بطل الاستقلال" الرئيس السوري شكري القوتلي، على حد تعبيره، وارتباط الحدث بنكسة الـ67 (تاريخ وفاة الرئيس).

وكشف المخرج السوري أن طاقم العمل اعتمد على تقنية النحت الثلاثي الأبعاد لإحياة شخصية القوتلي، لتحقيق مقاربة ما بين الوثيقة وصورة الشخصية في المسلسل.

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وأشار البرقاوي إلى أهمية نص كاتب المسلسل، عمر أبو سعدة، خاصة فيما يتعلق بجمل قالها بطل العمل "تاج"، الذي يلعب دوره الممثل تيم حسن، في اللحظة الأخيرة للمسلسل، ما أثار المشاعر والأحاسيس العالية لدى صنّاع العمل وأيضا المتابعين السوريين في الداخل والمغترب، وكذلك الشعب العربي الذي يحمل في قلبه مكانة كبيرة للشام.

وختم بالقول: "هذا الكلام يصفه الموال، فعلا هي المدينة وأقدم عاصمة بالتاريخ "لولا المظالم كانت فوق المدن جنة"".

يذكر أن مسلسل "تاج"، من بطولة تيم حسن وبسام كوسا، شهد مشاركة المغنية السورية، فايا يونان، لأول مرة في بطولة مسلسل ضمن مسيرتها الفنية.

المصدر: RT