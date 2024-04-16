سامر البرقاوي يكشف لـ"المنتدى" سبب اختياره فايا يونان لدور بطولة في مسلسل "تاج"

أثارت الفنانة السورية فايا يونان جدلا واسعا خلال تجربتها التمثيلية الأولى في الموسم الرمضاني 2024، بمشاركتها البطولة في مسلسل "تاج" مع عدد من أهم نجوم الدراما السورية.

ويتمحور الجدل القائم حول فايا حول اعتبار البعض أن هناك عددا كبيرا من الممثلين ربما كانوا الأجدر لأداء شخصية "نوران" ودور بطولة، بينما يرى آخرون أن أداءها كان جيدا باعتبار أن هذه كانت تجربتها التمثيلية الأولى.

وخلال لقاء مع الزميلة ميس محمد عبر منصة "المنتدى"، تحدث مخرج العمل، سامر البرقاوي عن سبب اختيار فايا لتلعب دور نوران في تاج، قائلا إنها لم تكن الوجه الجديد الوحيد في المسلسل، وأنه كانت هناك مجموعة كبيرة من الممثلين الذين يطلون لأول مرة على الجمهور العربي من خلال "تاج"، وبرر هذا النهج بأنه "يجنح نحو المواهب الخام ويحب اكتشاف هذه العوالم".

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وأضاف البرقاوي أن هذا كان أحد الأسباب التي دفعته إلى اختيار المغنية السورية، وأن هناك مجموعة من الأسباب الأخرى، بينها ما هو "واضح" بحسب تعبيره، والذي يمكن في أنه "بهذا العمر، وهذه الطزاجة في تركيبة الوجه التي ناسبت الدور"، مؤكدا أنه على يقين بأن الجمال في حد ذاته غير كاف، ولذلك كان هناك مجموعة جلسات عمل للتدريب على الأداء الجيد لدخول مثل هذا المشروع.

وتابع قائلا إن فايا (31 عاما) كانت تقدم الاختبارات "بكل حماس، وكانت تخطو خطوات ثابتة باتجاه يوم التصوير، حتى تكون جاهزة لمثل هذا المشروع".

وأشاد البرقاوي بأداء فايا في مسلسل "تاج"، مشيرا إلى أنها بذلت أقصى جهدها واستطاعت اجتياز هذا الامتحان "بجدارة".

جدير بالذكر أن مسلسل "تاج" من إخراج سامر البرقاوي، وتأليف عمر أبو سعدة، وبطولة تيم حسن وبسام كوسا وفايا يونان ونورا رحال وغيرهم من النجوم.

المصدر: RT