"تاج".. تيم حسن يحسم الجدل حول ترجمة اللغة الفرنسية في المسلسل

أثارت الحوارات باللغة الفرنسية في مسلسل "تاج" جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدم ترجمتها إلى اللغة العربية، ما دفع بطل العمل، تيم حسن، للرد على تساؤلات الجمهور.

وكتب النجم السوري، الذي يلعب دور شخصية الملاكم "تاج" في المسلسل، على حسابه في موقع X يوم أمس: "صباح الخير.. حبايبنا الي عم تسأل عن عدم وجود ترجمة في مسلسلنا تاج: أكيد المسلسل مترجم وبعناية لكل من يشاهدنا على MBC1 وشاهد وتلفزيون الجديد. لكن النسخ المتوافرة خارج أمكنة العرض الأساسية لابد أن تنقصها مزايا ومنها الترجمة. شكرا على المتابعة والسؤال".

صباح الخير

حبايبنا الي عم تسأل عن عدم وجود ترجمة في مسلسلنا تاج :

اكيد المسلسل مترجم وبعناية لكل من يشاهدنا على :

MBC1 ، شاهد ، و تلفزيون الجديد .

لكن النُسخ المتوافرة خارج أمكنة العرض الأساسية لابد أن تنقصها مزايا و منها الترجمة .

شكرا على المتابعة والسؤال 🌹 pic.twitter.com/iBzA8A6K1e — تيم حسن | TIM HASSAN (@actortaim) March 17, 2024

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وسبق أن أشعلت أقوال حسن في المسلسل الترند، أبرزها: "بلدي وأنا حر فيه بفرده وبكويه"، و"الدنيا يا بكوس يا فلوس يا دروس".

وتلقى الممثل تيم حسن إشادات عديدة على دوره في المسلسل، الذي تدور أحداثه حول بطل ملاكمة سابق في فترة الأربعينيات من القرن الماضي، أعقاب الحرب العالمية الثانية، في مدينة العاصمة السورية دمشق.

ويضم العمل نخبة من نجوم التمثيل في سوريا، أبرزهم بسام كوسا ونورا رحال وغيرهم، مع مشاركة المغنية فايا يونان في بطولة المسلسل لأول مرة ضمن مسيرتها الفنية. والمسلسل من تأليف عمر أبو سعدة وإخراج سامر البرقاوي.

المصدر: RT