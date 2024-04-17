بعد انغماسها في عالم السياسة.. "بنات اليوم" يعيد نجمة مغربية إلى شاشة التلفزة (فيديو)

تعود الفنانة المغربية فاطمة خير عودة إلى عالم التمثيل بعد غياب طويل بسبب انشغالها بمهامها في قبة البرلمان كنائبة عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

وتستعد فاطمة خير لتطل على جمهورها من خلال مسلسل درامي جديد يحمل عنوان "بنات اليوم"، من إخراج محمد نصرات، حيث شرع صناع المسلسل في الترويج له عبر منصات التواصل الاجتماعي بعدما تمت برمجته للعرض عبر القناة الثانية خارج الموسم الرمضاني.

وتدور قصة المسلسل في قالب درامي اجتماعي يحكي عن مجموعة من المشاكل التي تعاني منها إحدى العائلات، ويعالج مواضيع البطالة والفقر ورغبة الأفراد في تحقيق النجاح والشهرة، إضافة إلى مجموعة من المواضيع التي تهم الشباب المغربي اليوم.

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وتتقاسم الممثلة المغربية فاطمة خير بطولة مسلسل "بنات اليوم" رفقة كل فاطمة الزهراء لحرش، وياسين أحجام، وعبد السلام بوحسيني، وفيصل عزيزي، والكوميدي صويلح، إضافة إلى الممثلتين رجوى الساهلي وهدى صدقي اللتين غابتا عن الساحة الفنية المغربية خلال السنوات الأخيرة، ومجموعة من الفنانين من جيل الرواد والشباب.

وكان آخر عمل تألقت من خلاله خير على مستوى التلفزيون الموسم الثاني من المسلسل الدرامي "أولاد العم"، الذي عرض عبر قناة "إم بي سي 5"، ومنصة شاهد، وحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية.

بالإضافة إلى تقديمها شريطا تلفزيا رفقة زوجها الممثل سعد التسولي يحمل عنوان "الروض الأزرق"، وهو من إخراج حسن بنجلون.

المصدر: هسبريس