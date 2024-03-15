"إهانة لكرامة الأستاذ".. كوميديا "ولاد إيزة" تثير غضبا في المغرب ومطالبات بوقف عرض المسلسل

أثار المسلسل المغربي "ولاد إيزة" غضبا واسعا بدعوى أنه أهان وأساء إلى الأساتذة، ما دفع إلى مطالبة الكثيرين بوقف عرضه وتقديم اعتذار رسمي.

وعلى الرغم من أن المسلسل الكوميدي احتل المركز الثالث في قائمة الأعمال الرمضانية الأكثر مشاهدة، إلا أنه أثار حفيظة الأوساط التعليمية التي اعتبرت أنه أساء إلى الأساتذة.

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ووجهت النقابات التعليمية رسائل احتجاج إلى رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، وطالبت بوقف بث المسلسل.

وطالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم في المغرب هيئة "الهاكا" بتقديم اعتذار للعاملين في مجال التعليم نظرا لأن "ولاد إيزة" يعد عملا فنيا "يهين كرامة الأستاذ المغربي".

ونقلا عن مواقع مغربية، قال المكتب في رسالته إلى "الهاكا": "في الوقت الذي ننتظر فيه من الإعلام العمومي الممول من جيوب دافعي الضرائب عرض أعمال فنية قيّمة ومبدعة والقيام بدور تأطيري وتنويري للمجتمع، والرفع من ذوقه وإدراكه الجمالي في تكامل مع مؤسسات المجتمع الأخرى وعلى رأسها التعليم العمومي، أبت القناة الأولى إلا أن تغرقنا بالسطحية والتفاهة ومراكمة إنجازاتها في إذلال وإهانة رجال التعليم بتجسيدها لأستاذ في الحلقة الأولى من سلسلتها الرمضانية المبثّة يوم الثلاثاء 12 مارس 2024 تحت عنوان ولاد إيزة بصورة مقرفة، تحط من كرامته وهيبته ومكانته الاعتبارية والرمزية ودوره المجتمعي".

وأشار المكتب إلى أن ما قام به المسلسل يعد "فعلا مقصودا وتصفية حساب ومحاولة بائسة للهجوم الانتقامي على نساء ورجال التعليم وتجريدهم من حاضنتهم الاجتماعية، وتشويههم وتجريدهم منزلتهم وقيمتهم وتحميلهم مسؤولية أزمة التعليم عوضا عن ردها لسياسات التخريب المتعمدة لعموم الخدمات الاجتماعية تحت توصيات المؤسسات المالية المانحة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".

"بدا لافتاً حجم الغضب الذي أثارته الحلقة الأولى من "ولاد إيزة"، إذ سارعت النقابات التعليمية إلى توجيه رسائل احتجاج إلى رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، والمطالبة بوقف بث المسلسل."

المغاربة والمسلسلات الرمضانية 😅 pic.twitter.com/FTNUR4j7pp — نسرين ۞ ⵏⵉⵙⵔⵉⵏ (@start2023) March 15, 2024

وتدور أحداث "ولاد إيزة" حول أرملة تدعى "إيزة" كرست حياتها لتربية ابنها "علي" منذ وفاة زوجها، لكن عودة ابنها الثاني "مراد" وزوجته، بعد أن تركته وهو رضيع ليعيش مع عمته في فرنسا، ستقلب الأحداث.

اتهمت “ولاد ايزة” بـ”تحقير” الأساتذة.. نقابة تطالب القناة الأولى بالاعتذار وتراسل “الهاكا” https://t.co/6Qd0PvNaAMpic.twitter.com/DXXrWzjQIS — العمق المغربي (@al3omkcom) March 13, 2024

نقابة تستنكر "تحقير" الأساتذة في سلسلة "ولاد إيزة" وتطالب "الهاكا" بالتدخل

في التفاصيل: https://t.co/qfOY8sprI6pic.twitter.com/eEurhMeFb6 — alahdat.net (@ala7dath) March 14, 2024

ويتألف المسلسل الكوميدي من 10 حلقات، ويلعب أدوار البطولة فيه عدد من النجوم، منهم دنيا بوتازوت وسكينة درابيل وفتاح الغرباوي وأحمد الشركي، وهو من إخراج إبراهيم الشكيري.

المصدر: RT