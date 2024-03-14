تصدّروا الترند بغيابهم.. نجوم خارج السباق الرمضاني لعام 2024

تشهد دراما رمضان 2024 غياب عدد من نجوم الفن في الوطن العربي لأسباب مختلفة، ولكن ذلك لم يمنع تصدّر بعض النجوم للترند على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفيما يلي أبرز النجوم الغائبين عن دراما رمضان 2024:

- يسرا



شغل غياب الفنانة المصرية يسرا عن مسلسلات رمضان هذا الموسم، محبيها ومتابعيها عبر الوطن العربي، فبينما اعتادت يسرا المشاركة في موسم رمضان كل عام، إلا أنها قررت أخذ استراحة هذه السنة.

- محمد رمضان

يغيب الفنان محمد رمضان، الذي حقق نجاحا كبيرا في مواسم رمضان السابقة، عن المنافسة الرمضانية هذه السنة لأول مرة. ولكن غيابه لم يمنع تصدّره الترند بسبب الإعلانات التي شارك فيها، خاصة الإعلان الذي جمعه مع الفنانة المصرية أنغام.

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- منى زكي



كشفت الفنانة المصرية منى زكي عن عدم تواجدها ضمن دراما رمضان 2024، بعدما حقق مسلسلها "تحت الوصاية" نجاحا كبيرا في رمضان 2023.

وأوضحت أنها تحتاج إلى وقت من الراحة مع العائلة.

- ناصر القصبي

يغيب الممثل الكوميدي السعودي، ناصر القصبي، عن موسم رمضان هذا العام بعد عدة مواسم ناجحة.

كما افتقد عدد من النجوم ظهور ناصر القصبي على الشاشة، ومنهم بندر الرشيدي وسعود المقحم الذي كتب على موقع X: "كيف كان أول يوم من رمضان بدون ناصر القصبي؟".

- ياسمين عبد العزيز

تصدر اسم الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز الترند على مواقع التواصل الاجتماعي في أول أيام شهر رمضان، رغم غيابها عن المنافسة، حيث أكدت تأجيل مشروعها القائم على الأعمال الاجتماعية التشويقية لضيق الوقت.

وعلّقت على صفحتها على "إنستغرام": "الحمد لله عدم وجودي السنة دي في رمضان "ترند" فيسبوك وغوغل وإنستغرام ومصر والعالم كله".

وفي الوقت نفسه، شاركت المغنية اللبنانية، إليسا، في موسم رمضان لعام 2024 من خلال أغنية الشارة لمسلسل "على أمل" من بطولة ماغي بو غصن، وأغنية "دايما على بالي" لأحد الإعلانات، الذي جعلها تتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الإعلان يجمع عددا كبيرا من النجوم أبرزهم، إسعاد يونس وخالد النبوي وهند صبري.



كما تصدّرت أغنية حسين الجسمي "أسمراني عيونه سمرا" الترند هذه السنة، وحققت نحو 3 ملايين ونصف مشاهدة على "يوتيوب" في يوم واحد.

وحقق إعلان "الكلمة الحلوة" بصوت الفنان عمرو دياب أكثر من 6 ملايين مشاهدة.

وبالطبع، لا يمكن نكران سرعة انتشار الإعلان الذي شارك فيه الفنان تامر حسني، حيث أثار جدلا كبيرا في الوطن العربي، خاصة بعد ظهوره في فيديو يؤكد دعمه للقضية الفلسطينية، نظرا لكون الإعلان يعود لإحدى الشركات المدرجة على قائمة المقاطعة.

المصدر: RT