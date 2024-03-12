تامر حسني يثير ضجة واسعة بعد طرح إعلان في أول أيام رمضان

واجه الفنان المصري تامر حسني موجة غضب واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في إعلان لشركة "شيبسي"، وهي واحدة من الشركات المدرجة ضمن قائمة المقاطعة.

وهاجم الجمهور حسني بشكل لاذع، لدرجة أنهم أطلقوا حملة واسعة تدعو إلى إلغاء متابعته على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي، بحسب عدد من المواقع الإخبارية المصرية، أدت إلى خسارته نحو مليون متابع على منصة "فيسبوك"، ليصبح عدد المتابعين 24 مليون بعد أن كان 25 مليون متابع على الصفحة.

عقب إعلان شيبسي.. حساب تامر حسني يفقد مليون متابع بعد انتقادات الجمهور pic.twitter.com/IY1scbiz3j — Cairo 24 - القاهرة 24 (@cairo24_) March 11, 2024

تامر حسني طالع في إعلان عن الهلال الأحمر وطعم ضحايا غزة



وطالع كذلك في إعلان شيبسي (المقاطعة) اللي فلوس الشركة الأم بيذهب جزء منها لدعم الاحتلال الصهيوني



منافقين كما عهدناكم

عبيد للفلوس ، الفلوس بتعبدوها ، معدومي الكرامة pic.twitter.com/PVcKlWVN6f — Ahmedöv (@a5medv) March 11, 2024

وفي الإعلان، يقلد حسني "المسحراتي" مع تقديم أغنية راقصة جنبا إلى جنب مع مشاهد تعكس الأجواء الرمضانية في الشارع المصري.

وأثار الإعلان موجة من الانتقادات الحادة، وأعرب عدد كبير من المستخدمين عن استهجانهم مشاركة تامر حسني في إعلان إحدى شركات المقاطعة.

ونقلا عن موقع "فيتو" المصري، فإن مصدرا مطلعا كشف أن تامر حسني وقع عقدا لتصوير إعلانات للشركة على مدار السنوات الماضية، وإعلان هذا العام يندرج ضمن هذا العقد المتفق عليه سابقا.

ويشار إلى أنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، انطلقت حملة واسعة لمقاطعة المنتجات والعلامات التجارية التي تدعم إسرائيل، وكانت شركة "شيبسي" مدرجة ضمن هذه القائمة.

المصدر: RT