افتتاح أسبوع السينما الروسية في بكين

افتتح استوديو "موسفيلم" الروسي، بمناسبة حلول الذكرى المئوية لتأسيسه، مهرجان "أسبوع الأفلام السوفيتية والروسية" في بكين.

وأقيم المهرجان بدعم من "البيت الروسي"(مركز العلوم والثقافة)، وعرض في حفل افتتاحه فيلم "خيتروفكا، 4 رموز" (2023) من إخراج رئيس "موسفيلم" كارين شاه نزاروف.

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وأقيم حفل افتتاح المهرجان في مبنى المركز الروسي للعلوم والثقافة، حيث ستعرض عما قريب أفلام "موسكو لا تؤمن بالدموع" ( 1979) من إخراج فلاديمير مينشوف، "القصة الغرامية في مؤسسة حكومية" (1977) من إخراج إلدار ريازانوف، "أندريه روبليوف" (1966) من إخراج أندريه تاركوفسكي، "شجيرة السهام الحمراء" (1973) من إخراج فاسيلي شوكشين.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية بأن المركز الروسي للعلوم والثقافة قرر عرض فيلمين عن الحرب الوطنية العظمى، وهما "النمر الأبيض" (2012) من إخراج كارين شاه نزاروف و"النجم" (2002 ) من إخراج نيقولاي ليبيديف في 9 مايو المقبل، بمناسبة عيد النصر على ألمانيا النازية.

وحسب أحد موظفي المركز الثقافي الروسي فإن جمهور العاصمة الصينية يبدي اهتماما كبيرا بهذه العروض السينمائية، ويدل عدد المشاهدين المسجلين في المركز الروسي وشبكة WeChat الاجتماعية على الإقبال الكبير الذي سيشهده عرض الأفلام الروسية في بكين.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر مرسوما خاصا بإقامة مهرجان الثقافة الروسية في الصين عام 2024.

المصدر: تاس