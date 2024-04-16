تونس تحتضن فعاليات منتدى Terra Rusistica لمعلمي اللغة والآداب الروسية

تنطلق في العاصمة التونسية اليوم فعاليات منتدى Terra Rusistica الذي يجمع معلمي اللغة والآداب الروسية من مختلف دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويجمع منتدى Terra Rusistica الذي يستمر لثلاثة أيام معلمين وباحثين في مجال اللغة والآداب الروسية من تونس وروسيا والجزائر ومصر وليبيا والمغرب والإمارات العربية المتحدة، ويضم الوفد الروسي علماء بارزين وممثلين عن الجامعات الروسية الرائدة، ويترأسه مستشار الرئيس الروسي، فلاديمير تولستوي.

وسيناقش المنتدى مواضيع تدريس اللغة الروسية كتخصص، وكذلك كمادة لممثلي الجامعات ومعلمي المدارس، وسيتضمن مناقشات حول التدابير المحددة لتعزيز وتوسيع مجال اللغة الروسية في المنطقة.

وسيتم خلال المنتدى أيضا تقديم مشاريع جديدة حول اللغة الروسية وتدريسها في المدارس، وستناقش مواضيع متعلقة بالمعاجم والإبداع الأدبي.

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وحول الموضوع قال مدير المركز الروسي للعلوم والثقافة (البيت الروسي) في تونس، يوري زايتسيف:"اختيار تونس كمكان لعقد منتدى Terra Rusistica لم يكن من قبيل الصدفة، فهي اليوم الدولة الوحيدة في شمال إفريقيا التي يتم فيها تدريس اللغة الروسية في المؤسسات التعليمية الثانوية، ويتلقاها حوالي 1200 تلميذ".

وأضاف:"يوجد في تونس أيضا مدرسة وطنية يتم فيها تدريب مختصين وأساتذة في مجال اللغة الروسية قبل المعهد العالي للغات بجامعة قرطاج".

المصدر: نوفوستي