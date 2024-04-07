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ترميم حمام قديم يعود تاريخه إلى القرن الثامن الميلادي في دربند الروسية

الثقافة والفن

ترميم حمام قديم يعود تاريخه إلى القرن الثامن الميلادي في دربند الروسية
flectone.ru
صورة أرشيفية
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تشهد مدينة دربند القديمة في داغستان الروسية افتتاح حمام قديم يعود تاريخه إلى القرن الثامن الميلادي.

وقال مصدر في متحف "دربند" التاريخي إن الحمام القديم سيصبح معلما تاريخيا يلفت أنظار السياح إليه، وسيكون أثرا للتراث الحضاري. وأضاف أن سلطات دربند قد نفذت الأعمال الخاصة بالتعقيم لهذا الحمام الرجالي الشرقي القديم.

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وقالت الخدمة الصحفية لبلدية دربند إن الضيوف والسياح ستتاح لهم فرصة للاطلاع على الفن المعماري الفريد في تلك المنشأة الأثرية القديمة.

ويذكر أن دربند تعتبر من أقدم مدن روسيا والعالم، بصفتها أثرا تاريخيا فريدا من نوعه. وقد أدرجت منظمة "اليونسكو" عام 2003 قلعة دربند ومدينتها القديمة، بما فيها الجامع الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن الميلادي وحصونها التي تبلغ مساحتها الإجمالية 9.7 هكتار، على قائمة التراث العالمي باعتبارها آثارا بارزة للإمبراطورية الساسانية وما تلاها من العصور التاريخية. ويعد حصن " نارين - قلعة" جزءا من قلعة دربند، وهو متصل ببحر قزوين بأسوار مزدوجة.

وتم تأسيس دربند (باب قزوين) التي تقع على شاطئ بحر قزوين على مسافة 125 كيلومترا من عاصمة داغستان محج قلعة، في القرن السادس قبل الميلاد. 

المصدر: تاس

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