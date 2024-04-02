بعد أزمة "دقوا الشماسي" .. "جدو علي" يثير ضجة في مصر

نفى الموسيقار المصري هاني شنودة رفعه دعوى قضائية ضد أحد الإعلانات التي استخدمت لحنه من أغنية "جدو علي" دون إذن منه.

وقد غنى الفنان محمد ثروت أغنية "جدو علي" في ثمانينات القرن الماضي، والآن أعادت إحدى شركات المنتجات الغذائية استخدام لحن الأغنية، الذي لحنه شنودة، في حملتها الدعائية التي أداها المذيع والممثل المصري خالد عليش.

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وأثار الإعلان ضجة جديدة بعد أزمة إعلان "دقوا الشماسي"، حيث تم استخدامه دون إذن. وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام شنودة رفع دعوى قضائية ضد صناع الإعلان، إلا أن شنودة نفى إقامة دعوى قضائية ضد خالد عليش.

وصرح أن "ما كُتب بشأن هذا الأمر عار تماما من الصحة"، وأنه لم يرفع دعاوى قضائية، ولم يتخذ إجراءات تجاه أي طرف من صناع الإعلان. وأضاف أنه تشاور مع المنتج المصري محسن جابر، مالك شركة "عالم الفن" التي يحق لها التصرف في هذا الأمر.

وعلق المنتج المصري محسن جابر على استخدام صناع الإعلان للحن الأغنية من دون مراجعة الشركة والحصول على إذن منها، قائلا إن شركة المنتجات الغذائية صاحبة الإعلان تواصلوا مع شركة عالم الفن، وأنه "جار حل المشكلة وديا بعد موافقة الموسيقار هاني شنودة".

جدير بالذكر أن إعلان "دقوا الشماسي" الذي يروج لأحد المشروعات العقارية، أثار ضجة واسعة منذ بداية عرضه بسبب تشويه أغنية "دقوا الشماسي" التي أداها الفنان عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".

وانتقدت عائلة الفنان الراحل الإعلان وأعلنت مقاضاة صناعه. وقضت محكمة مصرية، بوقف عرض إعلان "دقوا الشماسي" بسبب البلاغ الذي تقدمت به أسرة "العندليب الأسمر" والذي اعتبرت فيه الإعلان "مسيئا".

المصدر: RT