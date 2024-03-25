قرار قضائي بإعادة عرض مسلسل "عالم الست وهيبة" بعد الجدل الذي أثاره في العراق

كشفت وكالة "شفق نيوز" نقلا عن مصدر مطلع يوم الأحد، أن القضاء العراقي قرر استئناف عرض الجزء الثاني من مسلسل "عالم الست وهيبة" بعد الجدل الواسع الذي أثير حوله.

وبحسب المصدر، فإن محكمة الأعظمية قررت إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف مسلسل عالم الست وهيبة الجزء الثاني بعد تقديم الشركة المنتجة للمسلسل الوثائق والتعاقدات اللازمة بينها وبين المؤلف صباح عطوان".

القضاء العراقي : يقرر اعادة عرض مسلسل عالم الست وهيبة — السامري (@nona____1990) March 25, 2024

يخلوا من إسم مهدي أبو صالح !



إعادة عرض مسلسل عالم الست وهيبة ج٢ ولا يظهر فيه إسم مهدي أبو صالح 🫢 هذه ثمرة مهمة من ثمرات الرفض والاستنكار .



ما يمشون عدل إلا بالطرگه pic.twitter.com/PHUk1etUJd — y. (@yyyii1991) March 25, 2024

من جهته، علق المؤلف صباح عطوان على قرار إعادة بث المسلسل الذي تعرضه قناة UTV الفضائية: "إطلاق عرض المسلسل جاء بناء على تظلم القناة أمام القضاء، من أنها تتكبد خسارة الملايين لفقدانها الإعلانات، جراء إيقاف العرض، وتفهما من القضاء لظروف القناة سمح بإستمرار عرض المسلسل، مع استمرار الدعوى قائمة ومستمرة أمام القضاء العراقي العادل".

وكان عطوان قد رفع دعوى قضائية في إحدى المحاكم العراقية ضد الشركة المنتجة، وكذلك ضد قناة UTV الفضائية العراقية التي بدأت بعرض الجزء الثاني من مسلسل "عالم الست وهيبة"، حيث طالب بإيقاف عرض المسلسل لأنه لم يحصل على مستحقاته المالية باعتبارها حقوق مؤلف. جنبا إلى جنب مع قيام الجهة المنتجة بتحريف النص الذي كتبه وتشويهه.

إقرأ المزيد

وأصدر القضاء العراقي، الاثنين الماضي، أمرا ولائيا (قرار قضائي يصدر من قبل المحكمة بناء على طلب دون تبليغ الطرف الآخر المعني بالأمر) بإيقاف عرض الجزء الثاني من المسلسل بناء على الدعوى المقامة من قبل المؤلف صباح عطوان على الشركة المنتجة للمسلسل وقناة UTV.

وكان نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي قد دعا، يوم السبت، القضاء الأعلى، إلى إعادة النظر بالحكم الصادر بإيقاف عرض المسلسل العراقي "عالم الست وهيبة" الجزء الثاني، معتبرا القرار "مجحفا بحق 400 ممثل وفني".

وأشار المصدر المطلع، إلى أن "محكمة الأعظمية قررت إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف المسلسل".

وواجه العمل منذ أولى حلقاته موجة غضب واسعة تتهمه بـ"الإساءة للرموز الدينية"، إلى أن قرار إيقاف عرضه جاء على إثر الدعوى القضائية، والتي يقول عطوان إنها مستمرة.

المصدر: شفق نيوز