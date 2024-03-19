القضاء العراقي يوقف عرض مسلسل "عالم الست وهيبة" المثير للجدل

أصدر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق بيانا يوم الاثنين 18 مارس يوضح سبب إيقاف عرض الجزء الثاني من مسلسل "عالم الست وهيبة".

وأفاد البيان أن "الأمر الولائي الصادر عن محكمة بداية الأعظمية بإيقاف عرض مسلسل عالم الست وهيبة جاء بناء على الدعوى المقامة من قبل مؤلف الجزء الأول من المسلسل صباح عطوان على الشركة المنتجة للمسلسل وقناة UTV الفضائية، حيث طالب بإيقاف عرض المسلسل لأنه لم يحصل على مستحقاته المالية باعتبارها حقوق مؤلف".

قبل ساعه كنت بحط مسلسل عالم الست وهيبه علي يوتيوب و انصدمت إيقاف مسلسل شفت اغلب اخبار و إشاعات يقولون عشان اسم شخصيه و في من يقول انه عشان مقطع أثار جدل بصراحه يحزني انه وقفو مسلسل بعد عوده اغلب فنانين عن اعتزال



#عالم_الست_وهيبةpic.twitter.com/umrCAbWc7r — #withAbdullah 🎬🎭🎼🤼‍♀️ (@withabdullah97) March 19, 2024

وأشار البيان إلى أن قرار إيقاف المسلسل استند "لأحكام المادة 46/5 من قانون حق المؤلف قابل للتظلم من الطرف المتضرر في الدعوى أمام نفس المحكمة".

وأصدر القضاء العراقي، الاثنين، أمرا ولائيا (قرار قضائي يصدر من قبل المحكمة بناء على طلب دون تبليغ الطرف الآخر المعني بالأمر) بإيقاف عرض الجزء الثاني من مسلسل "عالم الست وهيبة"، الذي أنتجته وتبثه قناة UTV في الموسم الرمضاني لهذا العام، بناء على الدعوى القضائية التي أعلن عطوان أنه قام برفعها في 4 مارس الجاري.

وكشف عطوان عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "قضية رأي عام، تم بحمد الله تسليم ملف عالم الست وهيبة الجزء الثاني الى القضاء للفصل فيه. الشكر موصول الى وكلائي في العراق المحامي حسن خالد الشوكة المحترم والمحامي الدكتور عبدلله سعد السعيدي المحترم ونحن نثق جدا بالقضاء العادل لاسترداد حقوقنا".

وفي الواقع، واجه المسلسل منذ بداية بثه موجة غضب واسعة تتهمه بـ"الإساءة للرموز الدينية"، حيث أن إحدى شخصيات العمل تحمل اسم "مهدي أبو صالح" وهو ما اعتبره الجمهور العراقي إشارة واضحة إلى "الإمام المهدي" ورأوا فيها إساءة متعمدة لأحد الرموز الدينية.

ايقاف عرض المسلسل لان المجرم اسمه مهدي لن يغير شيء من الواقع وانما سيزيد من كمية السخرية منكم لا اكثر ،

هذا المجرم اسمه ( مهدي ) قتل عائلة كاملة من خمس اشخاص في جريمة حدثت في التسعينات وعرفت وقتها بجريمة الغزالية

منو يتذكر هذه الجريمة واحداثها ؟؟ #عالم_الست_وهيبةpic.twitter.com/tAgxfKxA7w — بهاء خليل Bahaa khaleel (@rosemag_3) March 17, 2024

ومع ذلك، فإن قرار الإيقاف المؤقت للمسلسل لا يمت بصلة لهذه الاتهامات، بل جاء على خلفية دعوى عطوان التي سبقت عرض المسلسل، والتي اتهم فيها قناة UTV بسرقة حقوقه الفكرية و"تخريب النص".

وقال عطوان في منشور على "فيسبوك" بتاريخ 24 فبراير الماضي، مرفقا بصورة بوستر المسلسل: "إذا طلع شاهدك من بيتك. بعد أن خربوا النص، أضافوا مؤلفين. بيننا القضاء أيها السادة، وسيعلم الذين ظلموا".

وقبل بضعة أيام، كشف عطوان عبر "فيسبوك" أن القضية المقامة من قبله ضد الجهات المنتجة والعارضة لمسلسل "عالم الست وهيبة"، ما زالت مستمرة أمام القضاء.

ومن جهتها، أكدت شركة مدينة الفن المنتجة للجزء الثاني من المسلسل، تنازل المؤلف صباح عطوان عن العمل بموجب العقد، واستلم كامل المبلغ البالغ 50 ألف دولار.

أكدت شركة مدينة الفن، المنتجة لمسلسل #عالم_الست_وهيبة الست وهيبة/ الجزء الثاني، تنازل الكاتب #صباح_عطوان عن العمل بموجب العقد، واستلم كامل المبلغ البالغ 50 ألف دولار. جاء ذلك في ردّ على الكاتب الذي رفع دعوى ضد الشركة والقناة. pic.twitter.com/tZTiGsWvV7 — AlJeebal (@AlJeebalNews) March 19, 2024

جدير بالذكر أن الجزء الأول من مسلسل "عالم الست وهيبة" عرض لأول مرة في عام 1997، وتوقف عرضه فيما بعد لأسباب غير معروفة، ثم أعيد بثه في صيف عام 1998.

وهو عمل من بطولة فوزية عارف وعبد الستار البصري ومكي عواد وغالب جواد وسمر محمد وبهجت الجبوري وأمل طه وآخرين.

المصدر: RT