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مصر.. فنانة شهيرة تعلن وفاة أرملة "وحش الشاشة"

الثقافة والفن

مصر.. فنانة شهيرة تعلن وفاة أرملة
Sputnik
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أعلنت الفنانة المصرية ناهد السباعي ليل يوم الأربعاء، وفاة "سهير ترك"، أرملة جدها الفنان الشهير الراحل "وحش الشاشة" المصرية فريد شوقي. 

وفي حسابها على "إنستغرام"، نشرت ناهد السباعي صورة عائلية معلقة عليها بالقول: "إنا لله وإنا إليه راجعون..توفيت إلى رحمة الله تعالي زوجة جدي السيدة سهير ترك.. والدة خالاتي رانيا فريد شوقي وعبير فريد شوقي..نسألكم الفاتحة والدعاء لكل من فقدناهم". 

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هذا وأعرب عدد من الفنانين والمتابعين عن تعازيهم لناهد السباعي، حيث علق الفنان آسر ياسين على الصورة قائلا: "البقاء لله"، وكتبت الفنانة دنيا سمير غانم: "البقاء لله ربنا يرحمها يا رب".

مصر.. فنانة شهيرة تعلن وفاة أرملة

مصر.. فنانة شهيرة تعلن وفاة أرملة

المصدر: RT

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