مسلسلات عراقية تألقت في الموسم الرمضاني لهذا العام

تشهد الدراما الرمضانية عام 2024 منافسة قوية بين المسلسلات العربية، من بينها مسلسلات عراقية أثارت إعجاب المشاهدين بقصتها وأداء أبطالها.

"عسل مسموم":

اعتبر هذا المسلسل من أبرز المسلسلات العراقية التي برزت في الموسم الرمضاني هذا العام ويتحدث عن مواضيع حياتية واجتماعية متنوعة، وتدور قصته حول عائلة تعيش حياتها بسعادة إلى أن تحدث أشياء تعكر صفوها.

ويشارك في هذا العمل مجموعة من نجوم الفن منهم:بكر خالد، وصبا إبراهيم، وذو الفقار خضر، وهند نزار، وكاظم القريشي، وزهور علاء، ومريم غريبة، وآسيا كمال، ومينا نور الدين، وبشر إسماعيل، ومحسن الجيلاوي، ومحمود أبو العباس، ومينا نور الدين.

"ملاك":

يناقش هذا العمل عددا من القضايا الاجتماعية، وتتحدث قصته عن فتاة تدعى ملاك تقع في حب شخص وتتزوجه من دون موافقة أهلها، وتكتشف بعد الزواج أن زوجها يتعاطى المخدرات.

شارك في بطولة العمل شهد الخطيب، وذو الفقار خضر، ورياض شهيد، ووفاء حسين، ومجموعة من نجوم الفن العراقي.

"خان الذهب_البداية":

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "خان الذهب" العام الماضي يعود في الموسم الرمضاني هذا العام بعنوان "البداية"، ويستعرض قصة جديدة مليئة بالتشويق والغموض، إذ تتشابك فيه قصص الحب مع الصراعات العائلية.

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ويشارك في هذا العمل مجموعة من الممثلين منهم: سامي قفطان، وأميرة جواد، ورويدا شاهين، وعزيز خيون، وسارة البحراني، وسلوى الخياط، وغسان اسماعيل.

المصدر: RT