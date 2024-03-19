"ذاكرة قلب" يثير تفاعل الجمهور في الموسم الرمضاني 2024

لقي مسلسل "ذاكرة قلب" الذي يعرض في موسم دراما رمضان 2024 تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، وأشاد المتابعون بأداء الممثلة الإماراتية فاطمة الحوسني في العمل.

وتسلط أحداث المسلسل الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية، مثل مرض ألزهايمر، والصراعات الزوجية، وتؤدي فاطمة الحوسني فيه دور (أم طيف) ضمن قصة تدور حول إصابة (طيف) ابنة الدكتور غانم في حادث أليم، يؤدي إلى وفاتها، وعند تواجدها في المستشفى، تكون هناك فتاة بحاجة إلى زراعة قلب في جراحة عاجلة، لأنها تعاني من ضمور في القلب، وعندما يعرف (غانم) يوافق على منحها قلب ابنته، لكن مع تتبع الأحداث، تتضح أهدافه غير النبيلة في الموافقة على ذلك، من أجل إجراء أبحاث طبية.

وأثار المسلسل تفاعلا كبيرا بين الجمهور العربي، وأشاد المتابعون بأداء فاطمة الحوسني وعبروا عن إعجابهم بشخصيتها في العمل.

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ألّف هذا العمل بشاير العبدولي، وأخرجه أحمد يعقوب المقلة، وانتجته "جرناس" للإنتاج الفني والإعلان، وشارك في بطولته مجموعة من النجوم منهم، فاطمة الحوسني في دور أم طيف، حمدان الهنداسي في دور مصعب، أحمد الجسمي في دور دكتور غانم، وحبيب غلوم في دور سالم، وشيخة البدر في دور سهيلة- أم حليمة، وليلى المقبالي في دور سارة، وجاسم الخراز في دور دكتور خالد، وبدرية أحمد، وبلال عبد الله، وشيمة، وماجد الجسمي.

المصدر: وكالات