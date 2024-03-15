نجل عبدالله الرويشد يكشف عن حالة والده الصحية

بعد تضارب الأخبار عن صحة الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، خرج نجله خالد الرويشد عبر صفحات التواصل الاجتماعي ليطمئن جمهور الفنان عن حالته الصحية.

وكتب خالد الرويشد على إنستغرام :"مساكم الله بالخير، تقبل الله طاعتكم وصيامكم، نفيا للأخبار المتداولة بشأن الحالة الصحية لوالدي الفنان عبدالله الرويشد.. أود أن أطمئن الجميع باستقرار الحالة الصحية، لله الحمد".

وأضاف:" الوالد حاليا يستكمل البروتوكول العلاجي من خيرة الأطباء الكويتيين، يرجى تحري الدقة ودعواتكم بالشفاء العاجل، أسأل الله أن لا يريكم مكروها بأحد".

وكان العديد من الفنانين قد وجهوا رسائل الدعم والتضامن للفنان عبدالله الرويشد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب الفنان الكويتي محمد هاشم في تغريدة له :" اللهم اشفني واشف حبيبنا أبو خالد عبدالله الرويشد شفاء لا يغادر سقما. اللهم ألبسه وألبسنا لباس العافية وأنزل علينا وعليه شفاءك وعلى كل مريض يا ذا الجلال والإكرام".

كما نشرت الفنانة نوال الكويتية تغريدة على موقع "X" للتواصل الاجتماعي كتبت فيها:" دعاء له: اللهم يا من يجيب دعوة المضطر اشف عبدك عبدالله الرويشد ومدّه بالصحة والعافية، اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقم أبدا، اللهم خذ بيده، واحرسه بعينك التي لا تنام، يا رب تقوم لنا ولحبايبك بالسلامة يا خوي الغالي بوخالد".

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وتجدر الإشارة إلى أن عبدالله الرويشد كان قد تعرض لوعكة صحية في فبراير الماضي، نقل على إثرها إلى أحد المشافي الكويتية، وأشار نجله حينها إلى أن صحة والده مستقرة.

المصدر: وكالات