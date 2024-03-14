صبا مبارك تتخلى عن شعرها في "لحظة غضب"

تحدثت الفنانة الأردنية صبا مبارك عن المسلسل الرمضاني "لحظة غضب"، وأشارت إلى أنها غيّرت إطلالتها وتسريحة شعرها لتأدية دورها في هذا العمل.

وفي حديثها عن المسلسل قالت مبارك:"متحمسة للغاية لمعرفة رأي الجمهور بمسلسل (لحظة غضب)، لكونه لونا دراميا جديدا على المنطقة العربية، لم نقدم مثله من قبل، فهو عمل مشوق، فيه حلقات مثيرة، تتخللها مواقف كوميدية بسبب خفة دم أبطاله".

ونوهت إلى أن جميع أبطال المسلسل غيروا إطلالاتهم لتأدية الأدوار في العمل وقالت:" جميعنا في المسلسل غيّرنا إطلالاتنا، فقد تخليت عن شكل شعري المعتاد وقمته بقصّه، كما أنني أظهر طيلة الحلقات بدون مستحضرات تجميل، والفنان محمد شاهين أطلق شاربه، أما الفنان علي قاسم فأطال شعره".

وحول شخصيتها في المسلسل قالت:"أقدم شخصية يمنى، وهي طباخة ماهرة ، تعمل بدون رغبة زوجها، وتتمنى الانفصال عنه بسبب تنمره الدائم عليها، وعدم اهتمامه بها، ثم يحدث ما يقلب الأوضاع رأسا على عقب. وللعلم، أحببت هذه الشخصية كثيرا بسبب ظروفها وصفاتها".

إقرأ المزيد

وعبرت الفنانة عن دعمها لفكرة قيام المنصات بإنتاج وعرض المسلسلات الدرامية حصريا، إذ قالت: "في الماضي كانت المنصات تعتمد فقط على عرض الحلقات والمسلسلات بعد عرضها عبر القنوات الفضائية، ولكن مع مرور السنوات، أصبحت المنصات لها الأولوية في عرض الأعمال الدرامية الجديدة لاعتياد المشاهدين عليها.. توجد عوامل لا تمتلكها القنوات الفضائية موجودة في المنصات، أبرزها قلة الإعلانات، والقدرة على الجمع بين أكثر من حلقة في وقت واحد، وأعتقد أن مسلسل (لحظة غضب) سيحظى بمتابعة واسعة لعرضه على منصة كبيرة مثل (واتش إت)".

المصدر: وكالة عمون الإخبارية