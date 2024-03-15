"بوبو بين الأصدقاء".. فنان إيطالي شهير يقيم حفلا موسيقيا في الكرملين

يقيم المغني الإيطالي المعروف إنزو غينازي (بوبو) الجمعة 15 مارس في قصر الكرملين حفلا موسيقيا أطلق عليه "الحفل الكبير لـ بوبو بين الأصدقاء".

يعتبر المغني والملحن الإيطالي بوبو إلغاء الثقافة الروسية في الغرب خطأ، وقد صرح لوكالة " تاس" الروسية أنه يعارض دائما سياسة الحظر المفروض على أي دولة.

وقال: "أنا دائما ضد أي حظر على أي شعب، فهذا خطأ". وعندما وجّه الصحفيون إليه سؤالا عما إذا كان الفنان خائفا من إقامة حفلات في روسيا في ظل الوضع السياسي الحالي، قال بوبو إنه "ليس خائفا على الإطلاق" ويتصرف وفقا لقناعاته". وأوضح: "أحضر إلى روسيا منذ أواخر السبعينيات، واستمرت الزيارات حتى في أصعب اللحظات. ومن المهم التأكيد على أنه الآن ليس ممنوعا على أحد القدوم إلى روسيا".

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وأشار المغني الإيطالي إلى أن حب الشعبين هو مصدر إلهامه الرئيسي. وقال الفنان للصحفيين: "وصولي إلى روسيا لم يكن عفويا، ولم أتوقف أبدا عن القدوم إلى روسيا، حتى في هذه الفترة الحساسة، فقبل شهرين قمت بجولة كبيرة في سيبيريا، حيث زرت مدينتي كراسنويارسك ونوفوسيبيرسك".

ومضى قائلا: "أنا أفهم جيدا أنني سأتعرض للانتقاد، وخاصة في بلدي، وفي الغرب. وأنا أحترم رأي الذين سينتقدونني، لأن كل شخص يجب أن يكون له رأي خاص، لكن هؤلاء على الأرجح لا يعرفونني". ولا تهمني آراء الذين يحكمون على الفنانين الذين يسافرون حول العالم ويؤدون أعمالهم بغض النظر عن الآراء والمؤثرات السياسية، وسأغني في الكرملين لأن الحكومة الروسية لم تمنعني من المجيء إلى هنا ولم تضعني أمام خيار".

وقال أيضا إنه في " الحفل الكبير لـ بوبو بين الأصدقاء"، الذي يقام في 15 مارس الجاري في قصر الكرملين، سيؤدي ثلاث أغنيات باللغة الروسية، من بينها أغنية "ناديجدا" (الأمل) من ألحان ألكسندرا باخموتوفا.

المصدر: تاس