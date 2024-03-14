بطلة "التحدي": الأفلام الروسية يمكنها منافسة هوليوود في الصين

اعتبرت الممثلة الروسية المعروفة يوليا بيريسيلد أن الأفلام الروسية يمكن أن تتنافس بنجاح أفلام هوليوود في السوق الصينية .

ويمكن أن تتحقق تلك المنافسة ،حسب الفنانة، بشرط أن تشمل الأفلام الروسية السوق السينمائية كلها في البلاد وتبدأ عملية تحقيق المشاريع المشتركة بين روسيا والصين في مجال السينما.

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وقالت الفنانة في حديث أدلت به يوم 13 مارس لوكالة "تاس" الروسية: "بالطبع، من الصعب التنافس بعرض فيلم واحد فقط وحتى عدة أفلام، ولكن إذا كان هناك نوع من التدفق السينمائي الواسع والمشاريع المشتركة، فأعتقد أن هذا الأمر ممكن تماما"، جاء ذلك على لسانها تعليقا على احتمالات العرض الواسع النطاق للأفلام الروسية في السوق الصينية.

وحسب الفنانة فإن ظهور أفلام سينمائية روسية مثيرة في الصين مثل فيلم "التحدي" يعد بالتأكيد خطوة أولى نحو المزيد من المنافسة الناجحة مع هوليوود في السوق الصينية. وأوضحت بيريسيلد: "يبدو لي أنه من المهم جدا ألا يتوقف إنتاج الأفلام الروسية والصينية هنا".

وأعربت الممثلة عن ثقتها في أن هواة السينما في جمهورية الصين الشعبية سيحبون فيلم "التحدي" حقا. وقالت "إن موضوع الفضاء اليوم له أهمية كبيرة بالنسبة للصين. فقد تم إطلاق المحطة المدارية الصينية منذ وقت ليس ببعيد. وبشكل عام، فإن قطاع الفضاء الصيني يتطور بوتيرة عالية".

يذكر أن العاصمة الصينية بكين شهدت في 12 مارس، العرض الأول للفيلم الروسي "التحدي" من إخراج كليم شيبينكو، في متحف التاريخ التابع للحزب الشيوعي الصيني. ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في جميع أنحاء البلاد يوم الجمعة. وهو أول فيلم روائي طويل تم تصويره من قبل الفنانين المحترفين في موضوع الفضاء. وقد حصل الفيلم على عدد من الجوائز، منها جائزة الدولة الروسية في مجال الأدب والفن. وقد عرض الفيلم لأول مرة في روسيا في 12 أبريل عام 2023.

جدير بالذكر أن بعض مشاهد فيلم "التحدي" تم تصويرها على متن محطة الفضاء الدولية وشاركت فيها يوليا بيريسيلد.

المصدر: تاس