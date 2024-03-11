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فنانة عربية شهيرة تروي كواليس تعرضها لعضة أسد على الهواء مباشرة

الثقافة والفن

فنانة عربية شهيرة تروي كواليس تعرضها لعضة أسد على الهواء مباشرة
Legion-Media
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كشفت الفنانة اللبنانية مادلين طبر عن كواليس تعرضها للعض من أنياب أسد أثناء تصوير إحدى حلقات برنامجها.

وفي مقابلة مع أحد البرامج كشفت مادلين طبر كواليس تعرضها للعض من أسد أثناء تصوير إحدى حلقات برنامجها، قائلة: "الأسد كان خائفا جدا أثناء تصوير الحلقة وأنا قلت للمدرب: لو اقتربت من الأسد سوف يحصل شيء ما، لكن المدرب قال لي لن يحصل أي شيء ولن يقوم بأي فعل لو اقتربت منه".

فنانة عربية شهيرة تروي كواليس تعرضها لعضة أسد على الهواء مباشرة

وأضافت:" اقتربت من الأسد بشكل مبالغ فيه وقام بعض يدي وكان هذا كنوع من أنواع المداعبة بالنسبة للأسد معي ولم أتحرك ساعتها واستكملت التصوير".

وتابعت مادلين طبر:"بعد انتهاء التصوير فضلت أصرخ من الوجع وذهبت للمستشفى، وأصبت بدرجة حرارة مرتفعة والألم كان موجعا ويدي تورمت بشكل كبير".

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المصدر: "صدى البلد"

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