"تسببت في وفاته".. نجل الموسيقار حلمي بكر يقاضي أرملة أبيه

قدم هشام حلمي بكر نجل الموسيقار الراحل حلمي بكر بلاغا للنيابة المصرية ضد سماح عبد الرحمن حسن أرملة الراحل، وآخر يدعى علي السعدي وشهرته بسام، يتهمهما فيه بالتسبب في وفاة والده.

وقال مرتضى منصور دفاع هشام حلمي بكر في بلاغه إن المرحوم حلمي بكر في عدد مداخلاته الهاتفية ولقاءاته التلفزيونية استغاث من أن المشكو في حقها الأولى تعتدي عليه بالضرب سواء بنفسها أو بواسطة عدد من البلطجية استأجرتهم، وتم تحرير عدة محاضر عن هذه الاعتداءات، منها على سبيل المثال وليس الحصر المحضر رقم 7283 لسنة 2019 جنح العجوزة، كما أعلن المرحوم حلمي بكر أن هذه السيدة تحتجزه وتعذبه وتطفئ السجائر المشتعلة في جسده.

وأضاف مرتضى منصور في بلاغه للنائب العام أنه منذ أسابيع قليلة أخرجت المشكو في حقها حلمي بكر من المستشفى، وكان في حاجة ماسة إلى رعاية طبية دقيقة، ونقلته إلى منزل والدتها في إحدى قرى كفر صقر بالشرقية، واحتجزته هناك دون أي رعاية صحية أو طبية، وأصرت على رفض نقله إلى أي مستشفى خاص أو حكومي وتركته بالشرقية وأقامت هي في القاهرة، وادعت بالكذب أنه هو من رفض دخوله المستشفى، كما منعت عنه الاتصال بمجلس نقابة الموسيقيين أو بأي من أفراد أسرته أو أي من أصدقائه، وكانت هي دائما التي ترد على كل اتصالاتهم.

وأوضح مرتضى منصور دفاع هشام حلمي بكر أن التقرير الطبي المبدئي الصادر من مفتش الصحة ورد فيه أن المرحوم كان يعاني من جفاف تام، وهو الأمر المعاقب عليه طبقا للمواد 39-10-11-13-230-231-233-234-235-238

218-280 من قانون العقوبات والمادة 25.

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وطالب منصور بصفته وكيلا عن ابن المرحوم وإعمالا للمادة 25 إجراءات جنائية التي تؤكد أن من علم بجريمة عليه الإبلاغ عنها؛ بالتحقيق قضائيا في سبب الوفاة، لأن الشواهد تؤكد أن المرحوم حلمي بكر لم يمت وفاة طبيعية وإنما وفاته جنائية، وبخاصة مع تردد أنه وهو في حالته الصحية قدمت المشكو في حقهما وجبة كباب وكفتة تعب بعدها واصفر جسده وأصيب بغيبوبة أدت إلى وفاته، مما يؤكد أن هذه الوجبة كانت مسمومة، مشيرا إلى أن هناك فيديوهات وشهادة عدد كبير من الشهود ما يؤكد أن الوفاه جنائية وستقدم هذه الشهادات والفيديوهات للمستشار المحقق عند بدء التحقيقات.

المصدر: بوابة فيتو