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حديقة "غوركي" في موسكو تحتضن "التنانين في الثقافة الشرقية"

الثقافة والفن

حديقة
7kingdoms.ru
صورة أرشيفية
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سيفتتح في حديقة "غوركي" بموسكو معرض يتناول أهمية التنانين بالنسبة لثقافة الشرق، فضلا عن الاختلافات في تجسيد هذا المخلوق الأسطوري في بلدان مختلفة.

ويقام المعرض في الثاني من مارس المقبل في حديقة "غوركي" وسط العاصمة الروسية.

وقالت الخدمة الصحفية للحديقة إن ضيوف المعرض سيطلعون على التنانين التي تمثل ما يزيد عن 20 بلدا في العالم.

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وأضافت:" في الثاني من مارس المقبل، يفتتح في حديقتنا معرض التنانين، بصفتها مخلوقات خيالية رائعة تحتل مكانة مهمة في أساطير الشرق وتجسد القوة والجبروت. وسيتم تقديم المعروضات على شكل نسخ مصورة، وكلها عبارة عن نماذج أصلية، وعددها الإجمالي حوالي 130 معروضة، ومعظمها ينتمي إلى مجموعة المتحف الحكومي للفنون الشرقية في موسكو. وسيتعرف زوار المعرض على التنانين التي تمثل 20 دولة، وهي معروضة على أشكال مختلفة، وفقا للخصائص الحضارية والثقافية لكل منطقة، بدءا من المكار الهندي وانتهاء بوحوش الناغا في جنوب شرق آسيا".

وأوضحت أن المعرض يجمع بين صور التنين من سبع مناطق وهي: الصين واليابان وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وآسيا الوسطى وأوزبكستان وإيران. وستستمر أعمال المعرض لغاية 28 أبريل.

المصدر: تاس

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