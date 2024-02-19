تركي آل الشيخ يزور الفنانة نجاة الصغيرة في منزلها ويعلن عن "مفاجأة في الطريق" (صورة)
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كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، عن زيارته للفنانة المصرية القديرة نجاة الصغيرة في منزلها.
وفي حسابه على "فيسبوك"، نشر المستشار تركي آل الشيخ صورة من داخل منزل نجاة الصغيرة، معلقا عليها: "في زيارة للأستاذة الكبيرة الغالية نجاة الصغيرة في منزلها الكريم".
وأضاف آل الشيخ: "سعيد بمقابلتها وهناك مفاجأة في الطريق.. ربنا يحفظها".
يذكر أن المطربة المصرية نجاة الصغيرة ظهرت لأول مرة على المسرح منذ سنوات يوم السبت 20 يناير، خلال حفل Joy Awards في الرياض.
المصدر: RT