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أول ظهور للنجمة نجاة الصغيرة بعد غياب طويل (فيديو)

الثقافة والفن

أول ظهور للنجمة نجاة الصغيرة بعد غياب طويل (فيديو)
نجاة الصغيرة
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ظهرت المطربة المصرية نجاة الصغيرة لأول مرة على المسرح منذ سنوات أمس السبت، خلال حفل Joy Awards في الرياض.

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وأنشدت النجمة القديرة البالغة من العمر 85 عاما، مقطعا من إحدى أغنياتها الأيقونية "عيون القلب"، وسط تصفيق حار من الجمهور وهتافات "وحشتينا".

وتسلمت من على مسرح أبوبكر الشدي بالبوليفارد، تكريما خاصا من تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، في ليلة حافلة بالتكريمات لنجوم من الشرق والغرب، عالميين وعرب.

وكانت الإعلامية المصرية بوسي شلبي قد كشفت عن مفاجأة الحفل، حيث كتبت على حسابها في "إنستغرام": "النهاردة مفاجأة حفل Joy Awards في السعودية نجاة، هتشوفوا نجاة الصغيرة النهاردة".

المصدر: RT

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