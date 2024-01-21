أول ظهور للنجمة نجاة الصغيرة بعد غياب طويل (فيديو)

ظهرت المطربة المصرية نجاة الصغيرة لأول مرة على المسرح منذ سنوات أمس السبت، خلال حفل Joy Awards في الرياض.

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وأنشدت النجمة القديرة البالغة من العمر 85 عاما، مقطعا من إحدى أغنياتها الأيقونية "عيون القلب"، وسط تصفيق حار من الجمهور وهتافات "وحشتينا".

وتسلمت من على مسرح أبوبكر الشدي بالبوليفارد، تكريما خاصا من تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، في ليلة حافلة بالتكريمات لنجوم من الشرق والغرب، عالميين وعرب.

وكانت الإعلامية المصرية بوسي شلبي قد كشفت عن مفاجأة الحفل، حيث كتبت على حسابها في "إنستغرام": "النهاردة مفاجأة حفل Joy Awards في السعودية نجاة، هتشوفوا نجاة الصغيرة النهاردة".

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ظهور مفاجئ على المسرح للفنانة القديرة نجاة الصغيرة هذه الليلة في احتفالات الرياض 😍 pic.twitter.com/NDvqZeXELN — روائع الطـرب (@WW88889) January 20, 2024

اخر ظهور لڤيتارة الشرق #نجاة_الصغيره روائع الزمن الجميل pic.twitter.com/6wwC1FDh2a — 🇦🇹🏹 Ńoha 🦂♏️ (@Noha512388811) January 21, 2024

في الرياض فقط الفنانة نجاة الصغيرة تظهر بعد اعتزالها ❤️🥺 #joyawardspic.twitter.com/g2XsAWWlSM — Gorgeous (@gorgeous4ew) January 20, 2024

المصدر: RT