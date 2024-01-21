السعودية.. حفل صناع الترفية "joy awards" يمنح "الزعيم" عادل إمام جائزة "تاريخية" (فيديو)

منح حفل صناع الترفيه "joy awards" في السعودية الفنان المصري القدير عادل إمام جائزة "لمرة واحدة في تاريخ" هذا الحفل تقديرا لما قدمه في عالم الفن خلال مسيرته الفنية.

وكان قد انطلق مساء يوم السبت حفل صناع الترفيه "joy awards" في السعودية، وقدم الحفلَ كل من الفنانة بصيبص ووسام بريدي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في العالم والوطن العربي، على خشبة مسرح أبو بكر الشدي.

وأعلن رئيس هيئة الترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ خلال الحفل، منح جائزة لمرة واحدة فقط في تاريخ هذا الحفل للفنان المصري عادل إمام، وهي جائرة "زعيم الفن العربي"، حيث جرى عرض لقطات من أعمال "الزعيم" على مدار مشواره الفني وسط تصفيق حار.

وأوضح آل الشيخ في كلمته قائلا: "الزعيم شرف لكل الوطن العربي نفتخر به ونجاحاته ورسالته وإبداعه".

وفي كلمة مسجلة للحضور، قال عادل إمام: "ربنا يحلي أيامكم كلها سعادة. أنا بحبكم كتير جدا".

في حين تسلم الجائزة ابناه الفنان محمد عادل إمام، والمخرج رامي عادل إمام.

تصفيق حاد ودموع بعيون أبناء الزعيم عادل إمام بعد حصوله على جائزة زعيم الفن العربي#جوي_اوورد#JoyAwards#برنامج_جودة_الحياة@RiyadhSeason

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المصدر: RT