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أمير سعودي يرد على إعلامي مصري انتقد حضور الفنانة نجاة الصغيرة حفلا "Joy Awards" في المملكة

مجتمع

أمير سعودي يرد على إعلامي مصري انتقد حضور الفنانة نجاة الصغيرة حفلا
TWITTER @Turki_alalshikh
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رد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد على تصريحات للإعلامي المصري خيري رمضان انتقد فيها حضور الفنانة المصرية نجاة الصغيرة حفل "Joy Awards" في الرياض.



​​​​​وفي حسابه على منصة "إكس"، نشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد تصريحات الإعلامي خيري رمضان، معلقا عليها بسخرية: "صحيح يا أستاذ خيري كلامك في محله .. كيف تذهب فنانة كبيرة كنجاة لتُكَرّم في بلد عدو لمصر؟ بلد سعت لايقاع الضرر وجلب الأذى لمصر على مدى التاريخ..بلد لا يجمعها بمصر لا نسب ولا لغة ولا دين..بلد لم يقف مع مصر ولو لمرة وحدة في تاريخه..بلد لا تربطه أي مصالح بمصر، بلد يخلو من وجود مصريين، بلد أثبتت كل مواقفه العداء والكراهية منذ العدوان الثلاثي سنة 56 مرورا بمؤتمر الخرطوم سنة 67 مرورا بحرب 73 وموقف السعودية بقطع النفط لإلحاق الهزيمة بمصر..بلد لم تقدم لمصر أي شيء غير الأذى والكراهية والعداوة".

وأضاف الأمير السعودي: "لاحول ولا قوة إلا بالله"

في حين كان خيري رمضان قد قال: "لم أكن سعيدا بظهورها..نجاة رفضت كل أشكال التكريم في بلدها..ذهبت وذهب معها بعض المحبة".

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المصدر: RT

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