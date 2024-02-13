 
مباشر

وزيرا الثقافة في روسيا والإمارات يبحثان قضايا التعاون بين البلدين

الثقافة والفن

وزيرا الثقافة في روسيا والإمارات يبحثان قضايا التعاون بين البلدين
Sputnik
وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wz2r

بحثت وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا مع نظيرها الإماراتي سالم بن خالد القاسمي التعاون بين البلدين على هامش مؤتمر اليونسكو العالمي لتعليم الثقافة والفنون الذي يعقد في أبو ظبي.

وقالت وزيرة الثقافة الروسية للصحفيين إنه خلال اللقاء تم مناقشة آفاق تنفيذ المشاريع المشتركة، فضلا عن قضايا التعاون بين الدول، بما في ذلك في مجال التعليم الإبداعي.

إقرأ المزيد
وزيرة الثقافة الروسية تقترح إقامة مهرجان
وزيرة الثقافة الروسية تقترح إقامة مهرجان "أيام الإرميتاج في أبو ظبي"

كما التقت ليوبيموفا، على هامش المؤتمر، برئيس دائرة الثقافة والسياحة في إمارة أبو ظبي محمد خليفة المبارك، ووجهت إليه الوزيرة الروسية ونظيرها الإماراتي دعوة لحضور منتدى بطرسبورغ الثقافي الدولي المقرر عقده في سبتمبر من هذا العام.

وشددت على أن "ممثلي دول الخليج هم ضيوف أعزاء ومرحب بهم في منتدى سان بطرسبورغ الثقافي، حيث يقومون بدور نشط للغاية ويساهمون في حوار مثير للاهتمام".

وزارت وزيرة الثقافة الروسية البحرين وعمان الأسبوع الماضي. وفي 12 فبراير، وصلت ليوبيموفا إلى أبوظبي للمشاركة في مؤتمر اليونسكو العالمي الذي افتتح الثلاثاء.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟