وزيرا الثقافة في روسيا والإمارات يبحثان قضايا التعاون بين البلدين

بحثت وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا مع نظيرها الإماراتي سالم بن خالد القاسمي التعاون بين البلدين على هامش مؤتمر اليونسكو العالمي لتعليم الثقافة والفنون الذي يعقد في أبو ظبي.

وقالت وزيرة الثقافة الروسية للصحفيين إنه خلال اللقاء تم مناقشة آفاق تنفيذ المشاريع المشتركة، فضلا عن قضايا التعاون بين الدول، بما في ذلك في مجال التعليم الإبداعي.

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كما التقت ليوبيموفا، على هامش المؤتمر، برئيس دائرة الثقافة والسياحة في إمارة أبو ظبي محمد خليفة المبارك، ووجهت إليه الوزيرة الروسية ونظيرها الإماراتي دعوة لحضور منتدى بطرسبورغ الثقافي الدولي المقرر عقده في سبتمبر من هذا العام.

وشددت على أن "ممثلي دول الخليج هم ضيوف أعزاء ومرحب بهم في منتدى سان بطرسبورغ الثقافي، حيث يقومون بدور نشط للغاية ويساهمون في حوار مثير للاهتمام".

وزارت وزيرة الثقافة الروسية البحرين وعمان الأسبوع الماضي. وفي 12 فبراير، وصلت ليوبيموفا إلى أبوظبي للمشاركة في مؤتمر اليونسكو العالمي الذي افتتح الثلاثاء.

المصدر: نوفوستي