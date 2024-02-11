الخارجية الروسية لا تستبعد احتمال اختفاء الذهب السكيثي بعد تسليمه لأوكرانيا

قال أرتيوم ستودينيكوف مدير الإدارة الأوروبية الأولى بالخارجية الروسية، إن موسكو لا تستبعد في نهاية المطاف احتمال فقدان واختفاء الذهب السكيثي الذي سلمته هولندا إلى نظام كييف.

وأضاف: "حاليا نشاهد كيف يتم إخراج الأيقونات من كاتدرائية كييف بيشيرسك لافرا. هم يزعمون بأنه يتم نقلها من المتاحف الأوكرانية لتخزينها في متاحف عدد من الدول الأوروبية. ولهذا السبب لدينا كل الأسباب للاعتقاد بأن الذهب السكيثي الأثري الذي تعود ملكيته لشبه جزيرة القرم، قد يعاني من نفس هذا المصير الحزين – لا يمكننا أن نستبعد احتمال فقدانه".

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ويذكر أن الذهب السكيثي عبارة عن مجموعة من أكثر من ألفي قطعة استخدمت لتزيين معرض "شبه جزيرة القرم: الذهب وأسرار البحر الأسود"، الذي أقيم في الفترة من فبراير إلى أغسطس 2014 في متحف "ألارد بيرسون" في أمستردام. وقد نشأ وضع غير واضح معها بعد إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا في مارس عام 2014. وأعلنت متاحف القرم وأوكرانيا حقوقهما في المعروضات المأخوذة من شبه الجزيرة. وفي هذا الصدد، أوقفت جامعة أمستردام، التي تشرف على أعمال متحف "ألارد بيرسون" إجراءات نقل التحف الثمينة لحين التوصل إلى اتفاق بين الطرفين أو حل الموضوع قانونيا.

وفي يونيو 2023، أيدت المحكمة العليا في هولندا قرارا أصدرته محكمة الاستئناف في أمستردام بنقل مجموعة الذهب السكيثي إلى أوكرانيا.

وبعد ذلك، أعلن متحف ألارد بيرسون في أمستردام أنه نقل "مجموعة الذهب السكيثي" العائد لتراث شبه جزيرة القرم إلى كييف.

المصدر: نوفوستي