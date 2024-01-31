تايلاند.. ترحيل ثلاثة أعضاء من فرقة Bi-2 الموسيقية إلى روسيا

ذكرت القنصلية الروسية في تايلاند أنه سيتم ترحيل ثلاثة أعضاء من فرقة الروك "Bi-2" الناطقة بالروسية إلى روسيا لأنهم يحملون الجنسية الروسية.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية باحتمال ترحيل الموسيقيين، نقلا عن القسم القنصلي بالسفارة الروسية في تايلاند بعد أن زار موظفوها مركز الاحتجاز المؤقت التابع لمكتب الهجرة الملكي في بانكوك، حيث يُحتجز الموسيقيون.

ووفقا للدبلوماسيين، فإن اثنين من أصل الموسيقيين الخمسة هما مواطنان روسيان يحملان أيضا جوازات سفر إسرائيلية. وبمجرد نقلهم إلى مركز احتجاز تابع لمكتب الهجرة الملكي لا يمكن ترحيلهم دون موافقتهم.

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وأوضح الدبلوماسيون:" بما أن بعضهم يحمل جوازي سفر فيمكنهم وفقا للقانون المحلي الموافقة على الذهاب إلى كل من روسيا وإسرائيل. أما الذين لديهم جواز سفر روسي فقط، ففي هذه الحالة هناك إمكانية الترحيل إلى روسيا فقط".

جدير بالذكر أنه تم اعتقال الموسيقيين في تايلاند يوم 25 يناير، وأصدرت محكمة بوكيت حكما يقضي بدفع كل شخص 95 دولارا، أي ما مجموعه 190 دولارا. وأفادت الفرقة أن سبب الاعتقال هو وجود وثائق تم إعدادها بشكل غير صحيح من قبل المنظمين.

يذكر أن مؤسس فرقة الروك "Bi-2" هو إيغور بورتنيك.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا