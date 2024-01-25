"نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".. انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة روسية

انطلقت يوم 24 يناير، فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55 في مركز مصر للمعارض الدولية، وتشارك روسيا في أعمال المعرض وفعالياته الثقافية.

ويقام المعرض تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياته الثقافية في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل.

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وتقام الدورة الحالية على مساحة 80 ألف متر مربع، ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة إلى 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضا هذا العام.

وستعقد على هامش المعرض فعاليات ثقافية وندوات مختلفة، ومن بينها "الحضارة هي ضمير البشرية" و" أسرار الأهرامات التي تم حلها باستخدام التقنيات الحديثة" و" مستقبل الصحافة المطبوعة" وغيرها.

وتمثل روسيا في معرض القاهرة للكتاب دار النشر الإنسانية المتحدة التي تم تأسيسها عام 1997. وقد فازت منشورات دار النشر مرارا بجوائز روسية عديدة ولقب "كتاب العام".

وسيتولى "البيت الروسي" في القاهرة عقد لقاءات بفريق من الأدباء والصحفيين والإعلاميين الروس المشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

المصدر: تاس