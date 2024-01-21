مصر.. تفاصيل مشاجرة مطرب المهرجانات حمو بيكا

أمرت السلطات المصرية بإخلاء سبيل مطرب المهرجانات حمو بيكا و3 من أعضاء فرقته بكفالة مالية عقب القبض عليهم إثر مشاجرة في مقهى بمدينة 6 أكتوبر، وإخلاء سبيل الطرف الثاني في المشاجرة.

وفي التفاصيل، أمرت النيابة العامة في مدينة السادس من أكتوبر بإخلاء سبيل حمو بيكا و3 من أعضاء فرقته، بكفالة مالية، على ذمة اتهامهم بواقعة مشاجرة كافيه بالمدينة.

هذا وأمرت النيابة إخلاء سبيل الطرف الثاني في المشاجرة وهم مالك الكافيه و3 عاملين معه، حيث انتهت تلك الواقعة بصلح بين الطرفين أمام جهات التحقيق.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى ورود بلاغ لأجهزة الأمن بوجود مشاجرة في مقهى شهير في مدينة 6 أكتوبر، فيما انتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة، ليتبين نشوب مشاجرة بين مالك المقهى و3 من العاملين معه، كطرف أول، مع المطرب الشعبي محمد محمود الشهير بـ"حمو بيكا" ومدير أعماله ومصمم غرافيك وفني صوت، كطرف ثان.

ها وأسفرت المشاجرة عن إصابة أحد عمال الكافيه، ومدير أعمال حمو بيكا، والمصمم وفني الصوت.

وأبانت التحريات أن سبب المشاجرة يعود إلى وقوع مشادة كلامية بين "بيكا" ومالك المقهى بسبب ميعاد تقديم فقرة فنية، تطورت إلى تبادلهما التعدي على بعضهما البعض، ما أدى إلى حدوث تلفيات بالكافيه، وتم القبض على طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة.

وكان حمو بيكا ومالك الكافيه قد تبادلا الاتهامات، بتعديهما على بعضهما البعض والاستعانة بآخرين.

وذكرت وسائل إعلام مصرية نقلا عن مصادر أمنية أن مطرب المهرجانات بات ليلة في حجز قسم الشرطة لحين وصوله إلى سراي النيابة.

المصدر: "المصري اليوم"