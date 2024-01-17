المغني شامان يصبح "صوتا" لمعرض "روسيا" في موسكو

أتيحت لزوار معرض "روسيا" في مجمع إنجازات الاقتصاد الوطني (في دي إن خا) في موسكو فرصة لأن يستمعوا كل يوم لصوت المغني الشاب الشهير شامان (ياروسلاف درونوف) بدءا من 15 يناير.

وجاء على موقع المعرض يوم 16 يناير أن شامان، بصفته أحد المغنيين الروس الأكثر شعبية أصبح "صوتا" لمعرض "روسيا".

وسيتم البث الإذاعي لصوت المغني في العديد من أركان المعرض حيث سيتحدث عن أهم فعاليات المعرض.

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وقال الناطق باسم المعرض أن ياروسلاف درونوف (شامان) يعتبر من أنشط المشاركين في فعاليات المعرض. وقد حضر حفل افتتاحه وشارك في مسرحية "الإيمان والأمل والمحبة".

ووصف شامان المعرض بعد الاطلاع على معروضاته بأنه "رحلة مذهلة" عبر روسيا بكاملها.

يذكر أن معرض "روسيا" ( معرض إنجازات القرن الـ21) يقام في مجمع "في دي إن خا" بموسكو في الفترة ما بين 4 نوفمبر 2023 و12 أبريل 2024. والغاية من إقامة المعرض هي استعراض إنجازات كل الأقاليم الـ89 لروسيا، فضلا عن الوزارات والهيئات الحكومية.

ويحظى المعرض بشعبية فائقة لدى الجمهور ويرتاده كل يوم أكثر من 100000 شخص.

المصدر: تاس