ورشة الرسوم المتحركة الروسية تقدم عروضا في الإمارات العربية

تقدم ورشة Soyuzmultfilm للرسوم المتحركة الروسية في دبي عروضا متعددة الوسائط مستوحاة من مسلسلي الرسوم المتحركة "أومكا" و"بروستوكفاشينو" في يناير وفبراير من هذا العام.

وقد قدم في الإمارات العربية في مطلع يناير الجاري عرض مولتيميديا بناء على مسلسل الرسوم المتحركة "انتظر لحظة الإجازة"، أفادت بذلك الخدمة الصحفية للورشة.

إقرأ المزيد

حيث قدمت "Soyuzmultfilm" ومدرسة "Algorithm" ومسرح الفن الرقمي المحلي في دبي هذا العرض الجديد في 6 يناير الجاري. وفي 13 و14 يناير واصل عشاق مسرح الفن الرقمي المحلي مشاهدة أفلام الرسوم المتحركة من إنتاج ورشة "Soyuzmultfilm" الروسية حيث تم تقديم العرض المستوحى من مسلسل "أومكا". وسيشهد المسرح في 3 و4 فبراير الفعاليات الترفيهية القائمة على مسلسل "بروستوكفاشينو".

وقالت الخدمة الصحفية لورشة الرسوم المتحركة الروسية إن البرنامج الجديد تم وضعه خصيصا للجمهور الناطق باللغة الروسية.

وقالت مديرة الورشة يوليانا سلاشيفا إن هذه ليست التجربة الأولى التي تجري بالتعاون مع مسرح الفن الرقمي في دبي، مع العلم أن الورشة الروسية كانت قد قدمت للجمهور الإماراتي في عام 2023 عرضا مستوحى من مسلسل الرسوم المتحركة "مونسيكي"، مشيرة إلى أن الورشة الروسية لا تقدم عروضا فحسب بل وبرامج تنويرية ترفيهية، وكل ذلك بناء على القاعدة الحديثة المتقدمة للفن الرقمي التي يقدمها مسرح ToDa الإماراتي.

المصدر: تاس