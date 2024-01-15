تايلاند: إلغاء حفل فنان روسي شهير لتصريحاته السياسية ضد روسيا

في تايلاند، تم إلغاء حفلات الفنان الروسي مكسيم غالكين، المعترف به عميلا أجنبيا في روسيا، والذي يشتهر بمعارضته الفجة لمواقف روسيا في الخارج وزوج فنانة الشعب الشهيرة آلا بوغاتشوفا.

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وكانت أسعار التذاكر تتراوح بين 100-200 دولار في مدينتي باتايا وبوكيت التايلانديتين اللتين تضمان عددا كبيرا من السائحين الروس.

وكان من المقرر أن يصعد غالكين خشبة المسرح في باتايا يوم 24 يناير، وفوكيت 25 يناير. وقال مصدر لوكالة "تاس"، إن حفلة باتايا كانت في فندق رويال كليف، ورفضت إدارة الفندق إقامة الحفلة فيما بعد. وكان الحفل الآخر في فندق رويال بوكيت سيتي، وتم إلغاؤه أيضا.

وتابع المصدر أن السلطات المحلية في تايلاند ترد بقسوة شديدة إذا ما أدلى الفنانون بتصريحات سياسية من على خشبة المسرح.

وكانت تايلاند قد ألغت كذلك الحفلات الموسيقية للممثل الكوميدي ورئيس "كوميدي كلوب" رسلان بيلي، وأشارت رسالة منظمي الحفلات إلى أن الحفلات ألغيت "لأسباب خارجة عن إرادة المنظمين".

المصدر: تاس