هل أجبرت أحداث غزة "إمبراطورة الغناء الروسي" على العودة إلى روسيا؟

نشرت وسائل إعلام روسية مقاطع فيديو ترصد وصول إمبراطورة الغناء الروسي ألّا بوغاتشوفا إلى أرض الوطن، بمحطة قطار "لينينغراد" بموسكو، واتجهت لقصرها الريفي في الضواحي.

وترصد مقاطع الفيديو كذلك وصول سيارة "رولز رويس" الخاصة ببوغاتشوفا إلى قلعتها بقرية "غرياز" بالقرب من موسكو. وقد دخلت بوغاتشوفا البلاد عبر مدينة بسكوف، وهناك استقلت القطار إلى موسكو في وقت مبكر من صباح اليوم.

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وكانت بوغاتشوفا وزوجها ماكسيم غالكين المصنف كعميل أجنبي في روسيا قد غادرا البلاد إلى إسرائيل مع طفليهما ليزا وهاري على نحو استعراضي رفضا لبدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، وبعد وضع زوجها على قائمة العملاء الأجانب، كتبت بوغاتشوفا في حسابها على "إنستغرام" طلبا لوزارة العدل بـ "تسجيلها في قائمة العملاء الأجانب" أسوة بزوجها، الذي كتبت أنه "رجل نزيه ومحترم ومخلص، ووطني حقيقي محب لوطنه روسيا، ويتمنى لها الرخاء والسلام". وطالبت بوغاتشوفا حينها بـ "وضع حد لمقتل رجالنا من أجل أهداف وهمية، تجعل بلادنا منبوذة، وحياة مواطنينا أكثر صعوبة".

إلا أن الصعوبة لاحقت بوغاتشوفا وغالكين في إسرائيل بعد هجمات "حماس"، 7 أكتوبر الماضي، إلا أن غالكين صرح في البداية: "على الرغم من وجود معارك في كل مكان، إلا أنني وبوغاتشوفا لن نغادر البلاد. في هذه الأيام الحزينة لإسرائيل سنبقى مع شعبها". وأكد أنه لن يذهب إلى الحرب، لكنه مستعد للتبرع بالدم، وبالمساعدات.

مع مرور بضعة أيام، وحينما أصبح من الواضح أن الصراع سيمتد، غادر غالكين وبوغاتشوفا إسرائيل إلى قبرص، حيث كان من المقرر أن يقيم حفلة موسيقية هناك. ومؤخرا اعتذر، في مقطع فيديو تم تسجيله في قبرص، عن جميع حفلاته في إسرائيل.

وبوغاتشوفا (مواليد 1949) تعد أشهر المغنيات السوفيتية والروسية منذ ستينيات القرن الماضي، وتمتعت بمكانة بارزة في الاتحاد السوفيتي، نظرا لمبيعاتها الضخمة من الأسطوانات وشهرتها الكبيرة. وهي حائزة للقب فنانة الشعب في الاتحاد السوفيتي، وفنانة الشعب في روسيا.

المصدر: RT