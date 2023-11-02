لأول مرة.. تجسيد "الجريمة والعقاب" لدوستويفسكي بمسرحية "راب موسيقية"

عُرضت في مدينة كالوغا الروسية لأول مرة مسرحية "راب موسيقية" مستوحاة من رواية فيودور دوستويفسكي "الجريمة والعقاب"، وذلك في ختام مهرجان "الناس الجدد".

صرح بذلك منتج المهرجان أليكسي بوشينكوف فقال:"إن مسرحية الراب "الجريمة والعقاب" عرضت لأول مرة في مدينة كالوغا بضواحي موسكو، حيث اختتم بعرضها، مهرجان "الناس الجدد"، الذي بدأ في 20 أكتوبر الماضي في موسكو واستمر في كل من أوبنينسك ونارو فومينسك وكالوغا". وشارك فيه أكثر من 20 مسرحا، وقُدمت ما يزيد عن 45 مسرحية".

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ومضى قائلا إن ما يميّز المسرحية هو أن نصوص الراب تحافظ على لغة المؤلف وقصة الرواية. وللمسرحية تم تأليف 18 مسارا موسيقيا يؤديه ممثلون شباب والمؤلف نفسه، ليف كيسيليف. وقد وضعت المسرحية أساسا لاتجاه جديد في الفن من شأنه نقل حجم كبير من النص بشكل موثوق به، وستكون الرواية موضع اهتمام الشباب وأولئك الذين قرأوا العمل الكلاسيكي، وكذلك المشاهدين الذين نسوا مَن هو راسكولنيكوف (الشخصية الرئيسية في رواية "الجريمة والعقاب").

يذكر أن مؤلف كلمات مسرحية الراب ليف كيسيليف هو الفائز في أكبر مسابقات الراب في روسيا، وكذلك مؤدي دور بروميثيوس في أوبرا الهيب هوب "أورفيوس"، ومؤلف النصوص والقصائد للعرض الجبلي لإدوارد بوياكوف.

وحصلت مسرحية الراب "الجريمة والعقاب" على ست جوائز من فئات مختلفة من جائزة "القلب الموسيقي للمسرح" للمسرحية الروسية، وتم إدراجها على القائمة الطويلة لجائزة المسرح الوطني الروسي "القناع الذهبي". ومشروع مسرح الراب "الجريمة والعقاب" هو الفائز بمنحة عمدة موسكو لعام 2022، وتم تنفيذ المشروع بدعم من لجنة العلاقات العامة لسياسة الشباب في مدينة موسكو.

المصدر: تاس