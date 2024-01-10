مخرج ياباني يقدم مسرحيته الشهيرة في موسكو باللغة الروسية

يستعد مسرح الأمم الحكومي بموسكو لتقديم مسرحية "الأصدقاء" الشهيرة من إخراج الفنان الياباني موتوي ميورا.

وسيقام العرضان الأول والثاني للمسرحية في 10 و11 فبراير المقبل على الخشبة الصغيرة للمسرح. واختار موتوي ميورا 13 ممثلا روسيا لأداء الأدوار، ومن بينهم سيرغي إيبيشيف، وأوليغ سافتسوف، وألكسندرا ريفينكو، وكيريل بيركين، وحواء ميلغرام. أما مجموع الفنانين المشاركين في المسرحية فبلغ عددهم 150 فنانا.

يذكر أن المخرج موتوي ميورا معروف جيدا خارج اليابان، وفي المقام الأول بإخراجه لمسرحيات تشيخوف. وسبق لروسيا أن شهدت عروض مسرح "تشيتن" في كيوتو برئاسته حيث قدم "النورس"، "بستان الكرز"، "العم فانيا"، و"الأخوات الثلاث".

وأشارت الخدمة الصحفية للمسرح إلى أن "الأصدقاء" هي المسرحية الثانية التي يقدّمها المخرج الياباني باللغة الروسية. وكانت مسرحية "الجريمة والعقاب" المستوحاة من رواية "دوستويفسكي" هي الأولى له والتي أخرجت باللغة الروسية على خشبة مسرح "توفستونوغوق" في بطرسبورغ.

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أما مسرحية " الأصدقاء" للكاتب المسرحي الياباني الشهير كوبو آبي، بصفته أحد زعماء مدرسة الطليعة اليابانية، فاختارها ليقدمها في مسرح الأمم الحكومي في موسكو.

وقالت الخدمة الصحفية إن كوميديا ​​​​"الأصدقاء" مكتوبة بروح المسرح العبثي في ​​أوروبا الغربية. وتستند حبكتها إلى موقف غريب، حيث تنتقل عائلة كاملة مكوّنة من ثمانية أشخاص فجأة إلى شقة شاب، ويبدأون بالتغلغل في جميع مجالات حياته، والسيطرة على الشقة والممتلكات والعلاقات الشخصية، ثم على الحرية الجسدية.

وقال الفنان الياباني:" لقد اخترت مسرحية "الأصدقاء" للمخرج كوبو آبي لأنه تحت هذا العنوان الجيد تظهر قصة شريرة تكشف عيوب المجتمع المعاصر، وعجز الشخص الذي يواجه مواقف حرجة حيث يدخل في منزله "الأصدقاء" دون أن يطرقوا الباب ويأخذوا قواه وحياته نهاية المطاف". ونقلت الخدمة الصحفية لمسرح الأمم عن موتوي ميورا قوله: "كان من المهم بالنسبة لي أن استعرض أن هذه القصة عالمية ويمكن أن تحدث في أي بلد".

وعمل على إنتاج المسرحية جنبا إلى جنب مع المخرج المؤلف الموسيقي كيسوكي كواتا ومصممة الديكور والأزياء أولغا شايشميلاشفيلي ومصمم الإضاءة ألكسندر سيفايف.

المصدر: تاس