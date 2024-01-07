مصر..حفيدة أم كلثوم تتهم "صوت الفن" ببيع حقوق استغلال بعض الأغاني لإسرائيل وصاحب الشركة يرد

اتهمت جيهان الدسوقي، حفيدة أسطورة الفن الراحلة أم كلثوم، شركة "صوت الفن" بـ"بيع حقوق استغلال أغانٍ لكوكب الشرق إلى إسرائيل"، مشيرة إلى أن "الأمر يحزنها".

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، أضافت جيهان الدسوقي: "التراث يشوه وأم كلثوم مش قليلة، والموضوع غير مقتصر على الجانب المادي فقط".

وعبرت الدسوقي عن اعتراضها على جملة "ما يستجد" المكتوبة في العقود المبرمة ما بين والدها والشركة، واصفة إياها بـ"غير القانونية".

وأردفت حفيدة أم كلثوم: "أعترض على تلك الجملة، لأن من باعوا منذ 24 عاما لم يتوقعوا حدوث المستجدات بهذا التوسع والقيمة الكبيرة في التوزيع وتحقيق إيرادات ضخمة جدا".

من جهته، انفعل المنتج محس جابر، صاحب شركة "صوت الفن" بسبب الاتهام الموجه له، قائلا: "عيب! الكلام ده كبير وإحنا ناس كبار، مش أي حد يخبط على الباب يبقى حد فاهم، ميصحش تطلع تقول إني ببيع التراث"، على حد تعبيره.

وأوضح جابر أنه اشترى تراث أم كلثوم لأن إحدى الشركات الخليجية كانت ستشتريه، مردفا: "لما أدافع في آخر الدنيا عشان ليا حق محدش يعاتبني عليه، وأي شخص يعتدي على عملي حتى داخل إسرائيل لا أتركه".

المصدر: "الشروق"