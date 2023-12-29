وفاة أحد ألمع نجوم الأفلام الهندية متأثرا بإصابته بـ "كوفيد – 19"

توفي نارايانان فيجاياراج النجم السينمائي والسياسي الهندي الشهير الذي شارك في 155 فيلما، بسبب مضاعفات ناجمة عن إصابته بفيروس كورونا.

غيب الموت الممثل الشهير نارايانان فيجاياراج ألاغارسوامي المعروف لدى عشاق السينما الهندية في الهند وخارجها باسم فيجاياكانت. وتوفي عن عمر يناهز 71 عاما.

نارايانان فيجاياراج ألاغارسوامي هو الممثل المشهور في "كوليوود"، بصفته فرعا من صناعة السينما الهندية (بوليوود).

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وحسب وسائل إعلام محلية، فإن سبب وفاته هي مضاعفات إصابته بفيروس "كورونا".

وقد أفادت وسائل الإعلام الهندية، بأنه تم نقل فيجاياكانت إلى مستشفى خاص بسبب مشاكل في التنفس. وهناك تم تشخيص إصابته بـ"كوفيد- 19 "، ثم نقل إلى جناح العناية المركزة. وفي 28 ديسمبر 2023، ساءت حالته بشكل حاد، ولم تنجح جهود الأطباء في إنقاذه، وتوفي متأثرا بإصابته.

ويذكر أن نارايانان فيجاياراج ألاغارسوامي هو أحد الدعاة المشهورين لـ "كوليوود"، بصفته فرعا من صناعة السينما الهندية. ولديه 155 مشروعا سينمائيا مختلفا، حيث لم يعمل كممثل، فحسب بل وككاتب سيناريو ومخرج.

المصدر: تاس