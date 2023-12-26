مصر.. أغنية للفنانة روبي تثير جدلا واسعا ومطالب بالتحرك ضدها

أثارت الفنانة المصرية روبي جدلا واسعا في مصر بعدما تحولت أغنية " 3 ساعات متواصلة"، التي طرحتها قبل ساعات إلى أزمة كبرى، بعد الاتهامات التي طاردتها بتضمن كلماتها إيحاءات جنسية.

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وقال الفنان مصطفى كامل "نقيب المهن الموسيقية"، إنه لم يأخذ قرارا حتى الآن فيما يخص اجتماع النقابة بخصوص أغنية "3 ساعات متواصلة" التي طرحتها الفنانة روبي أمس، وأثارت بعض الجدل على السوشيال ميديا كما تداول البعض، مضيفا في بيان صحفي أصدره أنه في حالة عقد اجتماع سيعلن على الفور، وكل ما تداول بخصوص عقد اجتماع ومؤتمر بخصوص الأغنية غير صحيح .

وأكد مصدر في النقابة، في تصريح لموقع "مصراوي" المصري: أن "أعضاء المجلس والنقيب مصطفى كامل، بعد الجدل المثار عبر مواقع التواصل حول الأغنية، حدثت مشاورات بينهم، وأعرب البعض عن عدم رضاه عن الكلمات".

وتابع: "تم الاتفاق مع النقيب على عقد اجتماع، لتداول الآراء حول تضمن الأغنية إيحاءات جنسية".

أغنية "3 ساعات متواصلة"، أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل،بسبب كلماتها التي تقول: "أول ساعة هروقك/ تاني ساعة هشوقك/ تالت ساعة هدوقك إزاي قلبي بيعشقك".

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وطرحت عبر القناة الرسمية للفنانة روبي، عبر موقع يوتيوب.

المصدر: مصراوي