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وفد طلابي روسي يخيّم في جامعة محمد بن زايد الإماراتية (فيديو)

الثقافة والفن

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زار وفد طلابي من الجامعة الإسلامية الروسية في قازان الإمارات العربية المتحدة حيث شارك في مخيم نظمته جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

وتأتي الزيارة كتفعيل للاتفاقيات ومذكرة التفاهم الموقعة بين الجامعتين، وتفعيل التبادل الطلابي والأكاديمي، والمشاركة في مجالات البحث العلمي وتنظيم فعاليات علمية مشتركة أخرى.

وأشار القائمون على الفعالية إلى أنها تساهم في فتح آفاق التعاون الدولي، وتعزيز الروابط بين الجامعة وبين محتلف الجامعات والمؤسسات التعليمية الرائدة على مستوى العالم بما يخدم الأهداف الأكاديمية والعلمية.

وتساعد هذه الزيارة أيضا الطلاب الروس على التعرف عن قرب على تجربة دولة الامارات المتميزة وتكريس جهودها وإمكاناتها في مجال إرساء مفهوم التسامح والسلام وتعزيز القيم الإنسانية الأصيلة وتحقيق التعايش السلمي والأخوة الإنسانية وتنمية روح الاحترام وبناء جسور التواصل والتفاهم والحوار بين مختلف الشعوب والثقافات.

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وشمل المخيم جولات في إمارة أبوظبي للتعرف على معالمها المهمة كمسجد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله ومتحف اللوفر، وكذلك جولات تعريفية للوفد داخل مدينة العين، شملت أهم الأماكن التراثية والسياحية في المدينة كالمتاحف، بالاضافة الى جولة في الإمارات الأخرى مثل دبي والشارقة من أجل التعرف على الموروث الإماراتي العريق.

المصدر: RT

 

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