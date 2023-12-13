منح "جائزة ترجمة الأدب الروسي" لكاتب هندي

نال الكاتب الهندي سارات مانور جائزة "سيرغي يسينين" الأدبية الروسية لإنجازاته العديدة في ترجمة الأدب الروسي.

تم تسليم الجائزة إلى سارات مانور من قبل وزير الدولة السابق للشؤون الخارجية في حكومة الهند شاشي ثارور.

ونال الكاتب والمترجم الهندي سارات مانور جائزة "سيرغي يسينين" السنوية التي منحها إياه البيت الروسي في تريفاندروم. كما قال مدير البيت الروسي في هذه المدينة، والقنصل الفخري للاتحاد الروسي في تريفاندروم راتيش ناير، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية فإن مانور حصل على الجائزة لجهوده على مدى سنوات في سبيل ترويج الأدب الروسي.

إقرأ المزيد

وأشار ناير إلى أن مانور ترجم تسعة كتب من اللغة الروسية إلى لغة المالايالامية، وهي إحدى لغات جنوب الهند، والتي ينطق بها أكثر من 35 مليون شخص. ومن بين ترجماته، الأعمال المختارة لألكسندر بوشكين وقصص نيقولاي غوغول وأنطون تشيخوف، كما ترجم إلى لغة المالايالامية رواية "الليالي البيضاء" لفيودور دوستويفسكي، ورواية ليف تولستوي "إذا تركت النار مشتعلة، فلن تتمكن من كبحها". بالإضافة إلى قصص الأطفال لألكسندر راسكين "عندما كان أبي صغيرا". ومن بين ترجماته مجموعة من الحكايات الشعبية الروسية ومجموعة القصص لمختلف الكتاب السوفييت والروس.

تم تقليد الكاتب الهندي بالجائزة خلال إقامة المهرجان السادس عشر للغة والآداب الروسية، الذي ينظمه البيت الروسي سنويا في تريفاندروم. وقد قام بتسليم الجائزة للمترجم ضيف الشرف وزير الدولة السابق للشؤون الخارجية في حكومة الهند شاشي ثارور. وترأس الاجتماع القنصل العام لروسيا أوليغ أفديف.

وبحسب ناير، فإن جائزة "سيرغي يسينين"، التي يقدمها سنويا البيت الروسي في تريفاندروم، تأسست عام 2008 وتمنح الكتاب والمترجمين من جميع أنحاء الهند عن الترجمات من اللغة الروسية.

يذكر أن سيرغي يسينين ( 1895 – 1925) هو شاعر روسي اشتهر في الربع الأول للقرن العشرين ومعروف بقصائده الوجدانية العديدة.

المصدر: تاس