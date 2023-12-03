معرض "نون فكشن" للكتاب: الروس يهتمون بقراءة الكتب عن الإمبراطورية الروسية والأساطير السلافية

تؤكد دور النشر زيادة الاهتمام بالكتب التي تتناول الإمبراطورية الروسية والأساطير السلافية بين الأدباء والقراء على حد سواء. وهناك اتجاه آخر وهو تزايد الاهتمام بالموضوعات الآسيوية.

صرح بذلك مدير عام دار الطباعة والنشر الروسية "أكسمو" يفغيني كابييف، على هامش معرض الكتاب "نون فكشن"( non/fiction )، وقال: "إذا تحدثنا عن النزعات والاتجاهات المعاصرة فإننا نسجل الآن نزعة كبيرة نحو الإمبراطورية الروسية، وكذلك القرن الـ19 والقرن الـ20. وقد أصدرنا مؤلفات بقلم فيكتور داشكيفيتش عن الكونت أفيرين، وأحضرناها إلى معرض non/fiction للكتاب الروسي الذي يقام حاليا في موسكو.

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والنزعة الثانية هي الأساطير السلافية والفلكلور السلافي. وهنا الكاتبة ليا أردن، أكثر الأديبات شعبية في هذا المجال. وقد تم شراء كتبها لتجسيدها في أفلام مصورة.

وأوضحت وكالة "تاس" أن 15000 نسخة، كلها من كتاب " الكونت أفيرين، ساحر الإمبراطورية الروسية" بيعت خلال 3 أشهر. والنزعة الثالثة في سوق الكتاب الروسي هي الاهتمام بالموضوعات الآسيوية، بما في ذلك أبطال آسيا والأساطير الآسيوية.

هناك أحد أكبر المشاريع الأدبية الثقافية، وهو "نعمة السماوات". ونشهد أيضا نزعة مثيرة للاهتمام، حيث بدأ الأدباء الروس في الكتابة عن الأساطير الآسيوية، حتى أن المؤلفين الشباب بدأوا في الكتابة عن آسيا، وهذا أيضا مطلوب بين القراء الشباب.

المصدر: تاس