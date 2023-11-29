إيران ودول منظمة معاهدة الأمن الجماعي تؤيد تأسيس "الأوسكار الأوراسي"

أيدت إيران ودول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تضم روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان، تأسيس جائزة الأكاديمية السينمائية الأوراسية.

أعلن ذلك رئيس اتحاد الفنانين السينمائيين الروسي نيكيتا ميخالكوف في حديث أدلى به يوم 28 نوفمبر للصحفيين. وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن الصين أيدت كذلك هذه الفكرة.

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وقال ميخالكوف إن إيران وبلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعي قد أيّدت إلى جانب الصين مشروع منح جائزة الأكاديمية السينمائية الأوراسية.

يذكر أن المخرج السينمائي الروسي الشهير نيكيتا ميخالكوف بادر في ربيع عام 2023 إلى تأسيس الأكاديمية السينمائية الأوراسية واستحداث جائزتها التي من شأنها أن تصبح نظيرة لجائزة "أوسكار" السينمائية الأمريكية.

ويفترض أن تمنح أول جائزة للأكاديمية الأوراسية في عام 2024. ويرى المخرج أن تأسيس هذه الأكاديمية والجائزة السينمائية التابعة لها هو أمر ضروري بالدرجة الأولى لتطوير الساحة الأوراسية. وحسب نيكيتا ميخالكوف فإنه من المهم جدا أن تنضم إلى الأكاديمية الأوراسية الدول الأوراسية السينمائية مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية.

وكان ميخالكوف قد صرح لوكالة "تاس" في وقت سابق بأن رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ أيد فكرة تأسيس جائزة الأكاديمية الأوراسية السينمائية واقترح كذلك إقامة مسابقة أوراسية مثيلة لمسابقة "يوروفجن" الأوروبية الموسيقية.

المصدر: تاس