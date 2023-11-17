مخرج روسي شهير يقترح تنظيم جوائز "الأوسكار الأوراسي"

يود المخرج الروسي المعروف نيكيتا ميخالكوف مناقشة الرئيس فلاديمير بوتين في فكرة استحداث جائزة أكاديمية السينما الأوراسية "الأوسكار الأوراسي"، وتقديم الدعم اللازم لتنفيذها.

أفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية على هامش منتدى "بطرسبورغ" الثقافي الدولي التاسع. وقال ميخالكوف في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية:" أود أن أطلب من الرئيس الروسي بأن يساهم في الإسراع في تنفيذ الفكرة". وأوضح أن جوائز الأوسكار الأوراسية يتوقع أن تمنح لأول مرة عام 2024، لكن هناك مشاكل تنظيمية قائمة تمنع تنفيذ المشروع.

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ومضى قائلا:" سبق لي أن وجهّت هذا الطلب إلى الرئيس الروسي في أثناء زيارته للصين، وأنه بحث هذا الموضوع مع الزعيم الصيني شي جين بينغ الذي أيّد مبادرتنا وحتى اقترح بإطلاق مسابقة "أوراسيا فيجن" التلفزيونية الموسيقية على غرار مسابقة "يوروفيجن" الأوروبية. لكننا نواجه عقبات لتحقيق المشروع. وذكّر ميخالكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك يوم 17 نوفمبر الجاري في منتدى "بطرسبورغ" الثقافي الدولي.

يذكر أن نيكيتا ميخالكوف قدّم في ربيع عام 2022 مبادرة تأسيس أكاديمية السينما الأوراسية واستحداث جائزة سينمائية على غرار جائزة "الأوسكار" السينمائية الأمريكية. ويعتبر ميخالكوف تأسيس الأكاديمية أمرا ضروريا لتطوير "الفضاء الأوراسي".

يذكر أن منتدى "بطرسبورغ" الثقافي الدولي التاسع يعقد في الفترة ما بين 16 و18 نوفمبر الجاري، وتولت تنظيم المنتدى وزارة الثقافة الروسية وسلطات بطرسبورغ ومتحف الأرميتاج" في بطرسبورغ. أما وكالة "تاس" الروسية فتولت التغطية الإعلامية للمنتدى في وسائل الإعلام.

المصدر: تاس